HOME FINANCE SMART MONEY

Ini Tips Mengelola Gaji agar Tak Cepat Habis

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |13:27 WIB
Ini Tips Mengelola Gaji agar Tak Cepat Habis
Ini Tips Mengelola Gaji agar Tak Cepat Habis (Foto: MNC Bank)
A
A
A

JAKARTA - Tips mengelola gaji agat tidak cepat habis. Sebab salah satu masalah yang sering dihadapi masyarakat zaman now adalah pengelolaan uang gaji yang tidak efisien, sehingga menyebabkan dana habis sebelum akhir bulan tiba.

Bagi sebagian orang, menabung di bank konvensional sering tidak solutif untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Nah, mari kita bahas satu per satu upaya yang perlu dilakukan dalam mengatasi masalah tersebut.

1. Menyadari Alur Pola Pengeluaran

Kebiasaan belanja berlebihan atau pengeluaran yang tidak terencana adalah penyebab utama mengapa uang gajian kita cepat habis. Banyak orang terjebak dalam pola konsumtif yang menyebabkan tabungan habis tanpa sisa, bahkan sekedar untuk ditabung atau berinvestasi. Untuk mengatasi masalah ini, langkah pertama yang harus diambil adalah mencatat pengeluaran secara rinci dan memahami di mana pengeluaran kita biasanya digunakan.

 

2. Membuat Rencana Anggaran

Setelah menyadari pola pengeluaran, langkah selanjutnya adalah membuat anggaran dengan matang. Prioritaskan pengeluaran yang paling penting terlebih dahulu seperti kebutuhan dasar (makanan, tempat tinggal, transportasi, dan kesehatan). Selain itu, alokasikan sebagian pendapatan untuk ditabung atau diinvestasikan, sehingga kita tidak lagi merasa tergoda untuk menghabiskan seluruh gaji.

3. Manfaatkan Promo Investasi

 

Ketika kita sudah mengelola anggaran dengan baik dan bijak, pertimbangkan untuk menyimpan sebagian uang di instrumen investasi dengan promo menarik. Deposito bisa menjadi adalah salah satu instrumen keuangan yang relatif aman dan memberikan keuntungan lebih besar daripada tabungan konvensional.



