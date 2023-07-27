Ternyata Ini Jenis Pekerjaan dengan Gaji Terbesar di Google

JAKARTA- Ternyata ini jenis pekerjaan dengan gaji terbesar di Google menarik bagi calon pekerja. Pasalnya, Google menjadi perusahaan yang menyediakan tempat bekerja atau working space yang nyaman bagi para karyawan.

Tak hanya itu saja, para pekerja di Google juga mendapatkan gaji yang tinggi. Bahkan untuk beberapa jenis pekerjaan, para karyawan bisa mendapatkan miliaran rupiah per bulan.

Dilansir dari Business Insider, berikut jenis pekerjaan dengan gaji terbesar di Google.

1. Engineer Director

Jenis pekerjaan pertama yang mendapatkan gaji tinggi Google adalah Engineer Director. Tanggung jawab dari pekerjaan ini adalah untuk mengawasi semua aspek teknik/engineering dalam perusahaan ini.

Karena tanggung jawabnya yang besar, Google berani menggaji seorang Engineer Director sebesar USD 283.591 atau sekitar Rp3,9 miliar.