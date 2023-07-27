Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Mau Ngutang di Pinjol? Coba Pikir-Pikir Dulu Ya

Azahra Kaulika Irawansyah , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |22:01 WIB
Mau <i>Ngutang</i> di Pinjol? Coba Pikir-Pikir Dulu Ya
Aplikasi pinjol ilegal (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Coba pikir-pikir dahulu sebelum mengajukan pinjaman online (pinjol). Apalagi jika aplikasi pinjol tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Jangan asal mengajukan pinjol hanya untuk mendapatkan sesuatu dengan cara yang instan.

“Sobat OJK, Siapa yang punya banyak keinginan, tapi nggak ada anggaran dan pengen pakai cara instan? Eits! Jangan langsung ajuin pinjol ya Sobat!” tulis ojkindonesia di Instagramnya, Rabu (26/7/2023).

Jangan karena ingin mendapatkan sesuatu dengan cara yang instan, tapi ujungnya malah merugikan diri sendiri.

Ada hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum menggunakan pinjol.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
