PTPN VII Buka Lowongan Kerja Terbaru 2023, Ini Syarat hingga Cara Mendaftarnya

JAKARTA – PT Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII) membuka lowongan kerja baru. Sebagai salah satu perusahaan holding BUMN di sektor perkebunan.

PTPN VII bertanggung jawab dalam mengelola komoditi karet, kelapa sawit, teh dan tebu. Area operasi mereka berada di Bandar Lampung, Sumatera Selatan/Palembang dan Bengkulu.

Dilansir dari akun Instagram @kemnaker, Kamis (27/7/2023), PTPN VII kini sedang mencari kandidat untuk dipekerjakan sebagai tenaga kesehatan. Berikut 4 lowongan kerja dari PTPN VII:

1. Dokter Umum (part timer)

Penempatan wilayah:

- Unit Way Lima, Pesawaran (W)

- Unit Padeng Ratu, Lampung Tengah (P)

- Unit Beringin, Sumatra Selatan (B)

- Unit Cinta Manis, Sumatra selatan (C)

Persyaratan khusus:

- Lulusan profesi kedokteran umum

- Memiliki STR yang masih berlaku Memiliki sertifikat hiperkes dan ATCLS

2. Perawat/ Bidan (full timer)

Penempatan wilayah:

- Unit Talang Sawit, Sumatra Selatan (T)

- Unit Bunga Mayang, Lampung Utara (BM)

- Unit Ketahun, Bengkulu (K)