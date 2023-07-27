Advertisement
SMART MONEY

Cara Pinjam Pulsa Telkomsel, Ikuti Langkah Ini

Azahra Kaulika Irawansyah , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |20:25 WIB
Cara Pinjam Pulsa Telkomsel, Ikuti Langkah Ini
Cara pinjam pulsa telkomsel (Foto: Telkomsel)
JAKARTA – Cara pinjam pulsa Telkomsel ikuti langkah ini. Ternyata Telkomsel menyediakan fasilitas pinjam pulsa.

Jadi, bagi para pelanggan Telkomsel yang kehabisan pulsa dan ingin isi ulang pulsa bisa melakukan cara berikut ini. Berikut cara pinjam pulsa Telkomsel yang dirangkum Okezone dari berbagai sumber, Kamis (227/7/2023):

1. Cara Pinjam Pulsa di Aplikasi MyTelkomsel

- Download aplikasi MyTelkomsel di Playstore atau AppStore.

- Kemudian buat akun atau login jika sudah mempunyai akun.

- Pilih menu Belanja.

- Klik menu Spesial untuk Anda.

- Pilih menu Promo hanya Untukmu.

- Lalu, klik pinjam pulsa Telkomsel.

- Jangan tutup aplikasi MyTelkomsel sampai pulsa dikirim.

- Jika sudah terkonfirmasi berhasil, maka pinjam pulsa berupa paket darurat sudah bisa digunakan.

2. Cara Pinjam Pulsa Telkomsel Lewat SMS

- Buka menu pesan di HP.

- Kirim SMS ke nomor apapun.

- Karena tidak memiliki pulsa, maka Anda akan menerima SMS balasan bahwa SMS tidak terkirim.

- Lalu, akan ada penawaran paket darurat Telkomsel dari 5111 atau 5050.

- Selanjutnya, pilih YES untuk meminjam pulsa.

- Tunggu SMS konfirmasi selanjutnya bahwa pinjaman pulsa Telkomsel sudah masuk ke nomor Anda.

- Jika nomor sesuai dengan kriteria dan memenuhi syarat, maka akan dapat SMS konfirmasi bahwa paket darurat telah berhasil diaktifkan dan dapat digunakan.

Halaman:
1 2
