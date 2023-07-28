Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Wall Street Turun Dipicu Kenaikan Suku Bunga Jepang

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |07:16 WIB
Wall Street Turun Dipicu Kenaikan Suku Bunga Jepang
Wall street. (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Wall Street berakhir lebih rendah pada akhir perdagangan Jumat (28/7/2023) waktu setempat. Hal itu setelah berita bahwa Bank of Japan akan mengizinkan kenaikan suku bunga jangka panjang mengirim imbal hasil AS lebih tinggi. Hal itu juga menghentikan kemenangan beruntun terpanjang untuk Dow Jones sejak 1987.

Mengutip Reuters, Dow Jones Industrial Average (DJI) turun 237,4 poin, atau 0,67%, menjadi 35.282,72, S&P 500 (SPX) kehilangan 29,29 poin, atau 0,64%, menjadi 4.537,46 dan Nasdaq Composite (IXIC) turun 77,18 poin, atau 0,55%, menjadi 14.050,11.

 BACA JUGA:

Surat kabar Nikkei melaporkan bank sentral akan mempertahankan batas 0,5% untuk imbal hasil obligasi pemerintah 10 tahun, tetapi membahas kemungkinan kenaikan suku bunga jangka panjang di atas level tersebut pada tingkat tertentu. Reuters mengonfirmasi bahwa bank sentral mungkin melakukan perubahan kecil untuk memperpanjang umur kebijakan pengendalian hasil.

Suku bunga yang lebih tinggi di Jepang mendorong imbal hasil 10 tahun AS lebih dari 4% dan mengurangi daya tarik saham.

 BACA JUGA:

Pada hari Rabu, Federal Reserve AS menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin seperti yang diharapkan. Pedagang sekarang hanya melihat peluang 20% bahwa Fed dapat mengejutkan dengan kenaikan seperempat poin di bulan September. FEDWATCH

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/17/278/3086633/wall-street-dibayangi-sentimen-laporan-keuangan-nvidia-berikut-analisisnya-2zEoMA2viy.jpg
Wall Street Dibayangi Sentimen Laporan Keuangan Nvidia, Berikut Analisisnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/02/278/3069912/wall-street-terkapar-usai-iran-serang-israel-pakai-rudal-vEjiVXw8Eu.jpg
Wall Street Terkapar Usai Iran Serang Israel Pakai Rudal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/278/3066811/wall-street-ditutup-naik-jelang-serangkaian-sinyal-the-fed-B7n7EqW5HQ.jpg
Wall Street Ditutup Naik Jelang Serangkaian Sinyal The Fed
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/278/3065748/wall-street-ditutup-melonjak-di-tengah-ekspektasi-pemangkasan-suku-bunga-the-fed-0Rg0qES0BL.jpg
Wall Street Ditutup Melonjak di Tengah Ekspektasi Pemangkasan Suku Bunga The Fed
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/278/3065281/wall-street-melonjak-seiring-naiknya-sektor-teknologi-aCrdFdA6i7.jpg
Wall Street Melonjak Seiring Naiknya Sektor Teknologi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/278/3064773/the-fed-pangkas-suku-bunga-0-5-pasar-saham-as-melemah-QA3WiHSFh6.jpg
The Fed Pangkas Suku Bunga 0,5%, Pasar Saham AS Melemah
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement