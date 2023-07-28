Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Samsung Rugi Rp105,6 Triliun di Semester I-2023, Produksi Kembali Dipangkas

Azahra Kaulika Irawansyah , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |07:25 WIB
Samsung Rugi Rp105,6 Triliun di Semester I-2023, Produksi Kembali Dipangkas
Samsung. (Foto: VOA)
JAKARTA - Samsung Electronics akan memperpanjang pengurangan produksi karena keterbatasan pasokan cip canggih yang digunakan dalam kecerdasan buatan.

Langkah tersebut menggarisbawahi penurunan semikonduktor yang belum pernah terjadi sebelumnya yang menyebabkan perusahaan asal Korea Selatan itu mengalami kerugian operasional sebesar 8,9 triliun won (USD7 miliar atau setara Rp105,6 triliun) dari bisnis cip intinya dalam enam bulan pertama tahun ini. (Kurs: Rp15.092/USD).

Bisnis ini kemungkinan akan tetap merugi pada kuartal saat ini, meskipun kerugian diperkirakan akan menyusut setengahnya menjadi 2,3 triliun won dari kuartal kedua, menurut 22 analis yang disurvei oleh Refinitiv.

Perlambatan ekonomi global dan suku bunga yang tinggi telah mengurangi permintaan untuk sebagian besar barang konsumsi setelah ledakan yang didorong oleh pandemi.

"Pemangkasan produksi di seluruh industri kemungkinan akan berlanjut di paruh kedua, dan permintaan diperkirakan akan pulih secara bertahap karena klien terus mengosongkan persediaan (cip) mereka," kata Samsung, produsen cip memori terbesar di dunia, dalam sebuah pernyataan dilansir VOA di Jakarta, Jumat (28/7/2023).

