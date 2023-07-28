Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Berpotensi Menguat ke 7.000 Jelang Akhir Pekan

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |07:39 WIB
IHSG Hari Ini Berpotensi Menguat ke 7.000 Jelang Akhir Pekan
IHSG. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini berpotensi menguat pada sepanjang perdagangan. Adapun pergerakan indeks saham akan berada di kisaran 6.886 – 7.000.

Pengamat pasar modal sekaligus Founder WH Project, William Hartanto mengatakan IHSG masih menguat terukur dengan trend line.

 BACA JUGA:

"Pergerakan IHSG telah mencapai supply zone, yang mana juga bagian dari pengujian level 7.000. Pada saat mendekati area resistance, umum terjadi pelemahan," tulis William dalam analisisnya, Jumat (28/7/2023).

Menurut William, saat ini merupakan fase pengujian. Walaupun tidak bisa diketahui persis apakah pengujian akan berhasil atau gagal, namun jika tren masih menguat di fase pengujian, maka setidaknya masih ada peluang cukup besar untuk IHSG berakhir dengan berhasil kembali mendekati atau mencapai level 7000.

 BACA JUGA:

"Window dressing masih berlanjut, setiap kali ada rilis laporan keuangan di situ ada penguatan lanjutan, hal yang sudah umum terjadi dan dimulai dari sektor perbankan," kata dia.

Sektor ini masih mampu menjadi pengerek IHSG dengan bantuan sentimen laporan keuangan.

"Pada akhir pekan ini, pergerakan IHSG diperkirakan melemah terbatas masih mempertahankan trend," ujarnya.

Telusuri berita finance lainnya
