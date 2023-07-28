Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

XL Axiata (EXCL) Raup Laba Rp685 Miliar, Naik 12% di Semester I-2023

Zuhirna Wulan Dilla , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |07:45 WIB
XL Axiata (EXCL) Raup Laba Rp685 Miliar, Naik 12% di Semester I-2023
XL Axiata. (Foto: Okezone)
JAKARTA - PT XL Axiata Tbk (EXCL) meraup laba bersih setelah dinormalisasi (NPAT) sebesar Rp685 miliar atau naik 12% pada semester I-2023.

Adapun EXCL meraih total pendapatan sebesar Rp15,78 triliun, tumbuh sebesar 12% lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu. Pendapatan data dan layanan digital mencapai Rp14,41 trilun, atau sekitar 91% dari total pendapatan.

Pertumbuhan yang kuat ditambah dengan keunggulan pengelolaan biaya tersebut membawa dampak positif terhadap EBITDA yang tumbuh 14% dengan margin meningkat ke 49%, menjadi Rp7,65 triliun.

Presiden Direktur & CEO XL Axiata, Dian Siswarini mengatakan XL Axiata kembali berhasil mencatat kinerja yang solid, tumbuh double digit untuk semester I-2023.

"Hal ini merupakan hasil dari upaya maksimal kami di semua aspek bisnis untuk merebut pasar. Pertumbuhan double digit kami raih pada Pendapatan, EBITDA, dan NPAT," katanya dari laporan keuangan yang diterima, Jumat (28/7/2023).

EXCL juga menutup semester I-2023 dengan total pelanggan sebanyak 58 juta, dengan pencapaian blended ARPU (average revenue per user) yang juga meningkat dari Rp38 ribu di periode yang sama tahun sebelumnya menjadi sebesar Rp41 ribu. Meningkatnya blended ARPU ini tentunya searah dengan fokus perusahaan untuk meraih dan mempertahankan pelanggan yang produktif.

