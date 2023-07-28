Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Riset MNC Sekuritas: IHSG Diprediksi Tembus 7.000, Ada 4 Rekomendasi Saham

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |07:48 WIB
Riset MNC Sekuritas: IHSG Diprediksi Tembus 7.000, Ada 4 Rekomendasi Saham
Ilustrasi saham. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Riset MNC Sekuritas merilis prediksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ke rentang 6.794-6.884 hari ini.

"Pada skenario terbaiknya, koreksi dari IHSG hanya akan menuju ke 6.884 dan kembali menguat ke rentang area 6.989-7.013," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Jumat (28/7/2023).

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 6.798, 6.744 dan resistance 6.967, 7.054.

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini:

- ARTO - Spec Buy

Spec Buy: 2.970-3.000

Target Price: 3.150, 3.290

Stoploss: below 2.920

- CPIN - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 4.820-4.970

Target Price: 5.300, 5.600

Stoploss: below 4.680

