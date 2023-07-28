Riset MNC Sekuritas: IHSG Diprediksi Tembus 7.000, Ada 4 Rekomendasi Saham

JAKARTA - Riset MNC Sekuritas merilis prediksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ke rentang 6.794-6.884 hari ini.
"Pada skenario terbaiknya, koreksi dari IHSG hanya akan menuju ke 6.884 dan kembali menguat ke rentang area 6.989-7.013," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Jumat (28/7/2023).
Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 6.798, 6.744 dan resistance 6.967, 7.054.
Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini:
- ARTO - Spec Buy
Spec Buy: 2.970-3.000
Target Price: 3.150, 3.290
Stoploss: below 2.920
- CPIN - Buy on Weakness
Buy on Weakness: 4.820-4.970
Target Price: 5.300, 5.600
Stoploss: below 4.680