MNC Guna Usaha Indonesia Kerja Sama dengan Weichai Group

MNC Guna Usaha kerja sama dengan Weichai Group.

JAKARTA - Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo melakukan penandatanganan MoU antara Weichai Group dan MNC Guna Usaha Indonesia di Raffles Hotel, Singapura, Kamis, 27 Juli 2023.

Weichai Group merupakan perusahaan asal China yang bergerak di antaranya di bidang automotif, alat berat, serta desain dan memproduksi mesin diesel.

“Weichai Group diwakili oleh chairman ternama mereka, Dr. Tan Xuguang,” ujar Hary seraya membagikan foto-foto acara pada laman Instagram miliknya, Jumat (28/7/2023).

