HOME FINANCE MARKET UPDATE

Ini Susunan Terbaru Direksi-Komisaris Pertamina Usai Ada Pergantian

Zuhirna Wulan Dilla , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |08:57 WIB
Ini Susunan Terbaru Direksi-Komisaris Pertamina Usai Ada Pergantian
Pertamina. (Foto: Pertamina)
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengubah susunan Anggota Dewan Komisaris PT Pertamina (Persero).

Adapun Rosan Perkasa Roeslani ditetapkan menjadi Wakil Komisaris Utama Pertamina sejak 25 Juli 2023.

Hal tersebut tertuang dalam Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina Nomor SK-211/MBU/07/2023 tanggal 25 Juli 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina.

Keputusan tersebut juga mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Pahala Nugraha Mansury dari jabatan Wakil Komisaris Utama Pertamina yang menjabat sejak 3 Februari 2021 sehubungan dengan penetapannya sebagai Wakil Menteri Luar Negeri RI.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan perubahan susunan Dewan Komisaris dilakukan melalui RUPS sebagai salah satu kewenangan pemegang saham.

“Dengan susunan Dewan Komisaris yang baru ini, Pertamina siap memenuhi aspirasi pemegang saham. Kami mengucapkan selamat dan sukses kepada Wakil Komisaris Utama Bapak Rosan Roeslani, dan berterima kasih kepada Bapak Pahala Mansury atas segala pengabdiannya kepada Pertamina,” kata Fadjar dikutip dari keterangan resmi, Jumat (28/7/2023).

