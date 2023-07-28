Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Dibuka Melemah Tipis, Gagal Tembus Level 7.000

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |09:26 WIB
IHSG Dibuka Melemah Tipis, Gagal Tembus Level 7.000
IHSG. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini dibuka koreksi 0,09% di 6.890,31 pada perdagangan Jumat (28/7/2023).

Hingga pukul 09.01 WIB, indeks komposit masih tertekan sebesar 0,08% di 6.891,19. Sebanyak 147 saham menguat, 155 melemah, dan 214 lainnya stagnan. Nilai transaksi perdagangan awal mencapai Rp256,23 miliar, dari net-volume 394,47 juta saham yang diperdagangkan.

 BACA JUGA:

Indeks LQ45 turun 0,19% di 957,41, indeks JII koreksi 0,25% di 545,59, indeks IDX30 melemah 0,20% di 497,42, dan indeks MNC36 koreksi 0,22% di 365,96.

Mayoritas sektor indeks di zona merah yakni konsumer-siklikal 0,45%, bahan baku 0,03%, keuangan 0,17%, konsumer nonsiklikal 0,43%, properti 0,26%, kesehatan 0,07%, industri 0,15%, transportasi 0,67%, dan energi 0,82%. Sedangkan yang naik hanya infrastruktur 0,71%, dan teknologi 0,07%.

 BACA JUGA:

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Panca Global Kapital Tbk (PEGE) naik 19,75% di Rp570, PT Eratex Djaja Tbk (ERTX) melesat 11,11% di Rp380, dan PT Jaya Agra Wattie Tbk (JAWA) tumbuh 8,75% di Rp87.

Halaman:
1 2
