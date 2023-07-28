Jeda Makan Siang, IHSG Sesi I Melemah ke Level 6.876

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 0,29% atau 20,03 poin ke level 6.876 pada perdagangan sesi pertama hari ini Jumat (28/7/2023).

Siang ini, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 9,81 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp4,67 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 778.327 kali. Adapun, sebanyak 321 saham harganya terkoreksi, 196 saham harganya naik dan 213 saham lainnya stagnan.

Sektor energi memimpin pelemahan dengan terkoreksi sebesar 0,94%, disusul sektor teknologi yang melemah 0,83%. Kemudian, sektor transportasi turun 0,70%, sektor keuangan turun 0,37%, sektor industri turun 0,36%, sektor kesehatan turun 0,30% dan sektor siklikal turun 0,15%.

Sedangkan empat sektor lainnya mengalami penguatan, yakni sektor bahan baku naik 0,78%, sektor properti naik 0,19%, sektor non siklikal naik 0,17%, dan sektor infrastruktur naik 0,12%.

Di sisi lain, indeks LQ45 turun 0,22% ke level 957, indeks IDX30 turun 0,23% ke level 497, indeks MNC36 turun 0,23% ke level 366, serta indeks JII turun 0,11% ke level 546.