HOME FINANCE MARKET UPDATE

Emiten Produsen Bir Bintang (MLBI) Raup Laba Rp457 Miliar di Semester I-2023

Hafizhuddin , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |12:03 WIB
Emiten Produsen Bir Bintang (MLBI) Raup Laba Rp457 Miliar di Semester I-2023
Saham MLBI (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - PT Multi Bintang Indonesia Tbk (MLBI) meraih laba bersih Rp 457,73 miliar pada semester I-2023 atau naik 16,10% dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp394,25 miliar. 

Dikutip Harian Neraca, Jumat (28/7/2023) Emiten produsen bir Bintang menyebutkan, kenaikan laba ditopang oleh pertumbuhan penjualan semester I/2023 yang mencapai 13,17% year-on-year (YoY) dari Rp1,32 triliun menjadi Rp1,50 triliun.

Penjualan produk alkohol sebagai kontributor utama menyumbang Rp1,30 triliun atau tumbuh 15,15% YoY, sementara penjualan produk nonalkohol turun 0,51% menjadi Rp192,83 miliar. Dari sisi geografis, pertumbuhan dari pasar domestik mencapai 13,03% YoY menjadi Rp1,49 triliun dibandingkan dengan Rp1,32 triliun pada semester I/2022.

Adapun penjualan ekspor naik hingga 101,02% menjadi Rp3,14 miliar. Pertumbuhan laba MLBI dicatatkan di tengah kenaikan beban pokok penjualan. Selama semester I/2023, beban pokok penjualan mencapai Rp599,25 miliar. Angka itu lebih tinggi 12,29% dari pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp533,68 miliar.

Hingga akhir Juni 2023, total liabilitas MLBI turun menjadi Rp2,09 triliun dari sebelumnya Rp2,30 triliun pada akhir 2022. Penurunan terutama disebabkan oleh berkurangnya utang usaha ke pihak ketiga dan biaya yang masih harus dibayar.

Halaman:
1 2
