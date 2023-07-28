Laba Wilmar Cahaya (CEKA) Turun 60,05% Jadi Rp72,27 Miliar di Semester I-2023

JAKARTA - PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk (CEKA) mengantongi laba sebesar Rp72,27 miliar di semester I 2023. Angka itu turun hingga 60,05% dari periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp180,93 miliar.

Penjualan bersih perseroan juga mengalami penurunan sebesar 16,78% menjadi Rp3,03 triliun, dari sebelumnya sebesar Rp3,64 triliun. Secara rinci, penjualan domestik tercatat sebesar Rp2,90 triliun atau turun 17,45% dari sebelumnya Rp3,52 triliun.

Penjualan domestik untuk produk crude palm oil (CPO) yakni sebesar Rp1,77 triliun, produk palm kernel tercatat sebesar Rp662,04 miliar, penjualan produk tepung tercatat sebesar Rp123,03 miliar, dan penjualan domestik produk lainnya sebesar Rp351,83 miliar.

Sementara itu, total penjualan ekspor tercatat sebesar Rp122,90 miliar, di mana produk CPO berkontribusi sebesar Rp10,48 miliar dan palm kernel sebesar Rp112,43 miliar.

Dari sisi pengeluaran, beban pokok penjualan CEKA tercatat sebesar Rp2,84 triliun, turun dari sebelumnya sebesar Rp3,33 triliun. Adapun, beban penjualan perseroan tercatat sebesar Rp70,50 miliar serta beban umum dan administrasi tercatat sebesar Rp25,50 miliar.