Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Laba Wilmar Cahaya (CEKA) Turun 60,05% Jadi Rp72,27 Miliar di Semester I-2023

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |12:28 WIB
Laba Wilmar Cahaya (CEKA) Turun 60,05% Jadi Rp72,27 Miliar di Semester I-2023
Ilustrasi saham. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk (CEKA) mengantongi laba sebesar Rp72,27 miliar di semester I 2023. Angka itu turun hingga 60,05% dari periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp180,93 miliar.

Penjualan bersih perseroan juga mengalami penurunan sebesar 16,78% menjadi Rp3,03 triliun, dari sebelumnya sebesar Rp3,64 triliun. Secara rinci, penjualan domestik tercatat sebesar Rp2,90 triliun atau turun 17,45% dari sebelumnya Rp3,52 triliun.

 BACA JUGA:

Penjualan domestik untuk produk crude palm oil (CPO) yakni sebesar Rp1,77 triliun, produk palm kernel tercatat sebesar Rp662,04 miliar, penjualan produk tepung tercatat sebesar Rp123,03 miliar, dan penjualan domestik produk lainnya sebesar Rp351,83 miliar.

Sementara itu, total penjualan ekspor tercatat sebesar Rp122,90 miliar, di mana produk CPO berkontribusi sebesar Rp10,48 miliar dan palm kernel sebesar Rp112,43 miliar.

 BACA JUGA:

Dari sisi pengeluaran, beban pokok penjualan CEKA tercatat sebesar Rp2,84 triliun, turun dari sebelumnya sebesar Rp3,33 triliun. Adapun, beban penjualan perseroan tercatat sebesar Rp70,50 miliar serta beban umum dan administrasi tercatat sebesar Rp25,50 miliar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182850/ihsg_sesi_i-YIBu_large.jpg
IHSG Sesi I Melemah 0,33 Persen ke Level 8.363
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/278/3182795/ihsg_menguat-moL7_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat ke 8.437 Ditopang Sektor Infrastruktur dan Teknologi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182655/ihsg_ditutup_melemah-tlwp_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah di Level 8.391
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/278/3182589/ihsg_sesi_i-eIzl_large.jpeg
IHSG Sesi I Menguat 0,25 Persen ke Level 8.415
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/278/3182549/ihsg_menguat-SFP5_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat ke 8.443, Cetak Rekor Tertinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/278/3182210/ihsg-PTV4_large.jpg
Jumlah Investor Pasar Modal RI Tembus 19 Juta, Didominasi Generasi Muda
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement