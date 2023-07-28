Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Elnusa (ELSA) Raup Laba Rp250,1 Miliar, Naik 10% di Semester I-2023

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |13:08 WIB
Elnusa (ELSA) Raup Laba Rp250,1 Miliar, Naik 10% di Semester I-2023
Ilustrasi saham. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - PT Elnusa Tbk (ELSA) meraup laba bersih senilai Rp250,10 miliar pada Semester I-2023. Capaian itu tumbuh 10,50% year-on-year (yoy) dibandingkan periode sama tahun 2022 senilai Rp226,33 miliar.

Laba per saham dasar ELSA ikut terkerek menjadi Rp34,27 per saham, dari semula Rp31,01 per saham, demikian menurut laporan keuangan Jumat (28/7/2023).

 BACA JUGA:

Pendapatan usaha ELSA naik 8,11% yoy mencapai Rp5,86 triliun. Kontribusi utama berasal dari bisnis penunjang minyak dan gas (migas) kepada pihak berelasi yang mencakup jasa distribusi, logistik energi, hingga hulu migas terintegrasi mencapai Rp4,46 triliun. Sedangkan dari pihak ketiga mencapai Rp1,39 triliun.

Beban pokok ikut menanjak 7,18% yoy di angka Rp5,3 triliun, yang mayoritas berasal dari biaya jasa subkontrak senilai Rp1,27 triliun, disusul gaji dan kesejahteraan karyawan hingga Rp798,92 miliar. Untuk ongkos administratif, sebagian besar dikontribusikan dari gaji hingga upah mencapai Rp139,71 miliar.

 BACA JUGA:

Balance sheet ELSA sepanjang enam bulan pertama menunjukkan kenaikan aset sebanyak 5,09% ytd 30 Juni 2023, menjadi Rp9,28 triliun. Komponen utang (liabilitas) membengkak 8,24% sebesar Rp5,10 triliun, sementara modal bersih tumbuh 1,48% mencapai Rp4,17 triliun.

Halaman:
1 2
