Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Mitra Adiperkasa (MAPI) Kantongi Laba Rp1,04 Triliun di Semester I-2023, Turun 5,22%

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |13:11 WIB
Mitra Adiperkasa (MAPI) Kantongi Laba Rp1,04 Triliun di Semester I-2023, Turun 5,22%
Saham MAPI (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI) melaporkan kinerja keuangan terkoreksi di paruh pertama 2023.

Dikutip Harian Neraca, Jumat (28/7/2023) Perseroan mencatat laba bersih sebesar Rp1,04 triliun atau turun 5,22% dibandingkan dengan semester I/2022 yang mencapai Rp1,10 triliun.

VP Investor Relations, Corporate Communications, dan Sustainability of MAP Group Ratih D. Gianda mengatakan, meskipun laba bersih turun. Namun penjualan bersih menorehkan kenaikan hingga 27,32% year-on-year (YoY), dari Rp12,24 triliun pada semester I/2022 menjadi Rp15,59 triliun pada periode Januari—Juni 2023.

Perseroan juga menyebutkan, laba inti tanpa menghitung one-time gain dari divestasi Burger King senilai Rp309 miliar pada kuartal I/2023 tetap tumbuh 31,4% YoY menjadi Rp1,3 triliun dari Rp960 miliar.

Penjualan bersih pada kuartal II/2023 mencapai Rp8,1 triliun atau tumbuh 23% daripada Rp6,6 triliun pada periode yang sama di tahun sebelumnya. Margin laba kotor (gross profit margin/GPM) juga naik dari 45,6% menjadi 46,4%.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/278/3182210/ihsg-PTV4_large.jpg
Jumlah Investor Pasar Modal RI Tembus 19 Juta, Didominasi Generasi Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/320/3182208/ihsg-h0Y7_large.jpg
Daftar 10 Saham Top Losers Pekan Ini, FAST Anjlok 20%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/278/3182209/bei-9Ibk_large.jpg
10 Saham Paling Cuan Pekan Ini, Ada yang Meroket 150%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/278/3181945/ihsg_menguat-vtyu_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat Tipis ke 8.346 Jelang Akhir Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/278/3181699/ihsg_menguat-zne9_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 8.354
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/278/3180509/mnc_sekuritas-TW4S_large.jpg
MNC Sekuritas Resmikan Galeri Investasi BEI Pemerintah Kota Tebing Tinggi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement