Mitra Adiperkasa (MAPI) Kantongi Laba Rp1,04 Triliun di Semester I-2023, Turun 5,22%

JAKARTA - PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI) melaporkan kinerja keuangan terkoreksi di paruh pertama 2023.

Dikutip Harian Neraca, Jumat (28/7/2023) Perseroan mencatat laba bersih sebesar Rp1,04 triliun atau turun 5,22% dibandingkan dengan semester I/2022 yang mencapai Rp1,10 triliun.

VP Investor Relations, Corporate Communications, dan Sustainability of MAP Group Ratih D. Gianda mengatakan, meskipun laba bersih turun. Namun penjualan bersih menorehkan kenaikan hingga 27,32% year-on-year (YoY), dari Rp12,24 triliun pada semester I/2022 menjadi Rp15,59 triliun pada periode Januari—Juni 2023.

Perseroan juga menyebutkan, laba inti tanpa menghitung one-time gain dari divestasi Burger King senilai Rp309 miliar pada kuartal I/2023 tetap tumbuh 31,4% YoY menjadi Rp1,3 triliun dari Rp960 miliar.

Penjualan bersih pada kuartal II/2023 mencapai Rp8,1 triliun atau tumbuh 23% daripada Rp6,6 triliun pada periode yang sama di tahun sebelumnya. Margin laba kotor (gross profit margin/GPM) juga naik dari 45,6% menjadi 46,4%.