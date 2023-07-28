Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Hasnur Internasional Shipping (HAIS) Cetak Kenaikan Laba Bersih hingga 93,9%

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |14:42 WIB
Hasnur Internasional Shipping (HAIS) Cetak Kenaikan Laba Bersih hingga 93,9%
Hasnur Internasional Shipping Cetak Laba di Semester I-2023. (Foto: Okezone.com/Hasnur)
A
A
A

JAKARTA - PT Hasnur Internasional Shipping Tbk (HAIS) membukukan laba bersih Rp87,44 miliar pada semester I-2023. Capaian tersebut tumbuh 93,9% dibandingkan dengan perolehan pada semester I-2022 sebesar Rp45,09 miliar.

Perolehan laba ditopang kesuksesan perseroan membukukan pendapatan yang mencapai Rp453,21 miliar atau tumbuh sebesar 44,4% dari Rp313,77 miliar pada periode yang sama tahun lalu.

Sementara itu, perseroan berhasil membukukan laba usaha pada semester I 2023 sebesar Rp92,61 milliar, tumbuh sebesar 88,9% dibanding perolehan laba usaha semester I-2022 yang sebesar Rp49,02 miliar.

“Puji syukur perseroan dapat mencatat keuntungan yang cukup signifikan pada enam bulan pertama tahun 2023 di tengah harga komoditas yang sedang mengalami penurunan," ujar Direktur Keuangan Rickie, Jumat (28/7/2023).

Pencapaian kinerja ini tak lepas dari kinerja tim yang terus mengutamakan efektivitas dan operational excellence, serta pelayanan yang optimal kepada seluruh pemangku kepentingan yang berdampak positif terhadap kelancaran bisnis dan operasional di tengah harga komoditas yang sedang mengalami penurunan.

Rickie menuturkan, pertumbuhan pendapatan perseroan seiring dengan pertumbuhan kinerja operasional di mana terdapat peningkatan jumlah muatan kargo sebesar 33,6% pada semester I-2023 menjadi 5,24 juta metrik ton (MT) kargo dari 3,92 juta MT pada periode yang sama tahun sebelumnya.

