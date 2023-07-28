IHSG Berpotensi Tembus Level 7.100 di Awal Agustus 2023, Berikut Analisanya

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) punya peluang sampai level 7.100 di Agustus 2023. Sejumlah katalis positif dalam negeri akan menjadi penopang pertumbuhan indeks komposit.

Menurut Financial Expert Ajaib Sekuritas Asia Ratih Mustikoningsih, secara teknikal indeks masih cenderung sideways. Namun, level breakout yang mampu ditembus di area 6.900, memberi sinyal penguatan ke level psikologis 7.000an.

"Minggu depan (bulan Agutus) ada potensi ke 7.100. Breakout level di 7.100, dan support di 6.800," kata Ratih di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Jumat (28/7/2023).

Adapun sektor konsumer dinilai masih cukup atraktif, kemudian transportasi-logistik yang hingga Kamis (27/7) mengalami apresiasi. Katalis positif domestik yang menjadi pendukung berasal dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) sebesar 127,1 pada periode Juni 2023.

Sementara itu, dirinya menyoroti surplus neraca perdagangan RI yang mencapai USD3,46 miliar pada periode Juni, yang dapat membawa kabar baik terhadap kondisi makro dalam negeri.