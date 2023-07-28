Pendapatan Rp10,3 Triliun tapi Krakatau Steel Masih Rugi, Ini Penjelasan Manajemen

JAKARTA – PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS) mencatat pendapatan Rp10,33 triliun meski terdapat rugi bersih. Direktur Utama Krakatau Steel Purwono Widodo menyampaikan bahwa terdapat rugi atas selisih kurs sebesar USD26 juta di awal tahun 2023.

Dengan begitu Krakatau Steel mencatatkan rugi bersih sebesar USD20 juta di kuartal I 2023. Turun dibandingkan dengan realisasi periode yang sama di tahun 2022 yakni laba sebesar USD27 juta.

“Kami terus berupaya meningkatkan pencapaian kinerja dengan memaksimalkan potensi sinergi Krakatau Steel dan Group,” kata Purwono dalam keterangan resminya di keterbukaan informasi BEI, Kamis (27/7/2023).

KRAS mencatatkan pendapatan sebesar USD690 juta atau setara dengan Rp10,33 triliun meningkat 2% dari pendapatan di periode sebelumnya sebesar USD676 juta atau setara dengan Rp9,71 triliun.

“Pendapatan yang meningkat di kuartal I Tahun 2023 ini seiring dengan peningkatan volume penjualan yang mencapai 10% menjadi 611.000 ton dibandingkan di periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 554.000 ton,” jelas Purwono.