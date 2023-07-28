IHSG Hari Ini Cuma Naik 3 Poin ke Level 6.900

Indeks Harga Saham Gabungan ditutup menguat hari ini (Ilustrasi: Shutterstock)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berhasil rebound ke zona hijau pada sesi terakhir perdagangan. Namun, IHSG hari ini cuma naik 3,56 poin atau 0,05% ke level 6.900,23.

Pada penutupan perdagangan IHSG, Jumat (28/7/2023), terdapat 196 saham menguat, 324 saham melemah dan 221 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp9,6 triliun dari 17,1 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 menguat 0,25% ke 961,657, indeks JII menguat 0,47% ke 549,513, indeks IDX30 menguat 0,23% ke 499,598 dan indeks MNC36 menguat 0,26% ke 367,707.

Indeks sektoral yang menguat adalah sektor bahan baku 0,99%, non siklikal 0,49%, kesehatan 0,19%, keuangan 0,18%, properti 0,15%, infrastruktur 0,75%. Indeks melemah ada sektor energi 0,34%, industri 0,49%, siklikal 0,44%, teknologi 1,33%, transportasi 0,4%.