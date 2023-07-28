Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Pengelola Bioskop CGV (BLTZ) Rugi Rp6,08 Miliar di Semester I-2023

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |16:29 WIB
Pengelola Bioskop CGV (BLTZ) Rugi Rp6,08 Miliar di Semester I-2023
CGV catat rugi di semester I (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA – Pengelola bioskop CGV PT Graha Layar Prima Tbk (BLTZ) mencatat rugi bersih Rp6,08 miliar di semester I 2023. Rugi CGV susut hingga 68,31% dari kerugian pada periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp19,21 miliar.

Penurunan rugi bersih perseroan sejalan dengan meningkatnya pendapatan per Juni 2023, di mana BLTZ mengantongi pendapatan sebesar Rp535,78 miliar, naik 9,51% dari sebelumnya sebesar Rp489,25 miliar.

Berdasarkan laporan keuangan, pendapatan segmen bioskop mendominasi dengan berkontribusi sebesar Rp334,38 miliar, pendapatan segmen makanan dan minuman tercatat sebesar Rp157,06 miliar. Sementara itu, segmen acara dan iklan mencatatkan pendapatan sebesar Rp44,30 miliar, serta lisensi dan jasa manajemen mengantongi pendapatan sebesar Rp30,11 juta.

Dari sisi pengeluaran, beban pokok pendapatan perseroan tercatat sebesar Rp322,87 miliar. Kemudian, beban penjualan sebesar Rp895,55 juta, serta beban umum dan administrasi sebesar Rp153,50 miliar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/278/3182210/ihsg-PTV4_large.jpg
Jumlah Investor Pasar Modal RI Tembus 19 Juta, Didominasi Generasi Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/320/3182208/ihsg-h0Y7_large.jpg
Daftar 10 Saham Top Losers Pekan Ini, FAST Anjlok 20%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/278/3182209/bei-9Ibk_large.jpg
10 Saham Paling Cuan Pekan Ini, Ada yang Meroket 150%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/278/3181945/ihsg_menguat-vtyu_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat Tipis ke 8.346 Jelang Akhir Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/278/3181699/ihsg_menguat-zne9_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 8.354
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/278/3180509/mnc_sekuritas-TW4S_large.jpg
MNC Sekuritas Resmikan Galeri Investasi BEI Pemerintah Kota Tebing Tinggi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement