Pengelola Bioskop CGV (BLTZ) Rugi Rp6,08 Miliar di Semester I-2023

JAKARTA – Pengelola bioskop CGV PT Graha Layar Prima Tbk (BLTZ) mencatat rugi bersih Rp6,08 miliar di semester I 2023. Rugi CGV susut hingga 68,31% dari kerugian pada periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp19,21 miliar.

Penurunan rugi bersih perseroan sejalan dengan meningkatnya pendapatan per Juni 2023, di mana BLTZ mengantongi pendapatan sebesar Rp535,78 miliar, naik 9,51% dari sebelumnya sebesar Rp489,25 miliar.

Berdasarkan laporan keuangan, pendapatan segmen bioskop mendominasi dengan berkontribusi sebesar Rp334,38 miliar, pendapatan segmen makanan dan minuman tercatat sebesar Rp157,06 miliar. Sementara itu, segmen acara dan iklan mencatatkan pendapatan sebesar Rp44,30 miliar, serta lisensi dan jasa manajemen mengantongi pendapatan sebesar Rp30,11 juta.

Dari sisi pengeluaran, beban pokok pendapatan perseroan tercatat sebesar Rp322,87 miliar. Kemudian, beban penjualan sebesar Rp895,55 juta, serta beban umum dan administrasi sebesar Rp153,50 miliar.