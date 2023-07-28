Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Astra Agro (AALI) Raup Laba Rp367,57 Miliar, Merosot 54,58% di Semester I-2023

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |17:00 WIB
Astra Agro (AALI) Raup Laba Rp367,57 Miliar, Merosot 54,58% di Semester I-2023
Laba AALI alami penurunan (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI) meraup laba bersih sebesar Rp367,57 miliar di semester I 2023. Laba AALI turun 54,58% dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp809,31 miliar.

Berdasarkan laporan keuangan, pendapatan bersih AALI per Juni 2023 juga turun sebesar 14,35% menjadi Rp9,39 triliun, dari sebelumnya sebesar Rp10,96 triliun. Produk minyak sawit mentah dan turunannya mencatatkan pendapatan sebesar Rp8,65 triliun. Kemudian, pendapatan dari produk inti sawit dan turunannya tercatat sebesar Rp698,82 miliar, serta pendapatan lainnya sebesar Rp39,10 miliar.

Sementara itu, berdasarkan segmen geografisnya, pendapatan di wilayah Sulawesi mendominasi dengan kontribusi sebesar Rp5,36 triliun, disusul wilayah Sumatera yang mencatatkan pendapatan sebesar Rp4,28 triliun, dan Kalimantan sebesar Rp3,57 triliun. Sedangkan, pendapatan kantor pusat dan lainnya tercatat sebesar Rp1,72 miliar. Adapun, perseroan mencatatkan eliminasi pendapatan sebesar Rp3,83 triliun.

Dari sisi pengeluaran, beban pokok pendapatan AALI susut menjadi Rp8,36 triliun, dari sebelumnya sebesar Rp9,14 triliun. Kemudian, beban umum dan administrasi tercatat sebesar Rp406,88 miliar, serta beban penjualan sebesar Rp289,47 miliar.

