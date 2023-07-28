Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

BNBR Raup Pendapatan Rp1,9 Triliun di Semester I-2023, Naik 52%

Hafizhuddin , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |19:14 WIB
BNBR Raup Pendapatan Rp1,9 Triliun di Semester I-2023, Naik 52%
Pendapatan BNBR naik (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR) meraih pendapatan bersih Rp1,96 triliun pada semester I-2023. Angka ini naik 52,01% jika dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya.

BNBR juga mencatatkan laba usaha sebesar Rp133,41 miliar. Angka ini tumbuh Rp105,76 miliar (383,03%) secara tahunan atau year-on-year (YoY) dari laba usaha di periode sama di tahun sebelumnya sebesar Rp27,6 miliar.

"Ke depan, raihan ini kami optimis akan berlanjut sejalan dengan akselerasi proyek-proyek penting yang terus dikembangkan,” kata Direktur Utama dan CEO BNBR Anindya N Bakrie dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Jumat (28/7/2023).

Torehan kenaikan pendapatan bersih ini ditopang pendapatan sejumlah unit usaha Perseroan, antara lain PT Bakrie Metal Industries (BMI) Group sebesar Rp1,12 triliun, PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk (VKTR) Group sebesar Rp642,19 miliar, PT Bakrie Indo Infrastructure (BIIN) Group sebesar Rp202,86 miliar dan PT Bangun Bantala Indonesia (BBI) sebesar Rp1,35 miliar.

Hingga semester I-2023 ini Perseroan terus mengembangkan proyek strategis, antara lain di sektor elektrifikasi transportasi yang secara khusus dikembangkan oleh anak usaha BNBR, yakni PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk (VKTR).

