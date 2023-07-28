Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Emas Dunia Turun Tajam Imbas The Fed Naikkan Suku Bunga

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |06:35 WIB
Harga Emas Dunia Turun Tajam Imbas The Fed Naikkan Suku Bunga
Harga emas antam. (Foto: Okezone)
JAKARTA - Harga emas berjangka turun tajam pada akhir perdagangan Jumat (28/7/2023). Di mana ini menghentikan kenaikan selama dua hari berturut-turut, menjadi di bawah level USD1.950 untuk pertama kalinya dalam dua minggu karena sehari setelah Fed menaikkan suku bunganya.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Agustus di divisi Comex New York Exchange anjlok USD24,40 atau 1,24% menjadi menetap pada USD1.945,70 per ounce, penurunan satu hari paling tajam emas sejak akhir Juni setelah menyentuh tertinggi sesi di USD1.982,60.

Harga emas turun pada Kamis di bawah USD1.950 dolar AS setelah keputusan kebijakan Federal Reserve untuk menaikkan suku bunga ke level tertinggi dalam 22 tahun. Staf Fed juga sekarang melihat resesi AS sebagai hal yang dapat dihindari.

Hanya dua minggu yang lalu, emas Comex mencapai level tertinggi tujuh minggu di 1.988,25 dolar AS, puncak yang belum pernah terlihat sejak mencapai level 2.000 dolar AS pada akhir Mei.

Sementara itu, data menunjukkan pertumbuhan kuartal kedua AS lebih kuat dari perkiraan, berkontribusi terhadap kenaikan dolar dan imbal hasil obligasi pemerintah dan menarik harga logam mulia ke level terendah dalam lebih dari dua minggu.

