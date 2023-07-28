Opec Pangkas Produksi, Harga Minyak Brent Meroket

JAKARTA - Harga minyak dunia lebih tinggi pada akhir perdagangan Jumat (28/7/2023). Hal itu dengan minyak mentah Brent melampaui USD84 per barel untuk pertama kalinya sejak April, didukung oleh pengetatan pasokan setelah pengurangan produksi OPEC+ dan pembaharuan bullish pada prospek permintaan China dan pertumbuhan global.

Minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman September terangkat USD1,32 atau 1,6% menjadi ditutup pada USD84,35 per barel di London ICE Futures Exchange.

BACA JUGA:

Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman September bertambah USD1,31 atau 1,7%, menjadi menetap pada USD80,09 per barel di New York Mercantile Exchange.

Minyak mentah telah membukukan empat kenaikan mingguan berturut-turut di tengah pengetatan pasokan yang diharapkan karena pengurangan produksi oleh Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan sekutunya, yang dikenal secara kolektif sebagai OPEC+, serta beberapa pemadaman paksa.

BACA JUGA: Harga Minyak Dunia Turun Gegara Keputusan The Fed

Selera risiko di pasar keuangan yang lebih luas didorong oleh meningkatnya ekspektasi bahwa bank-bank sentral seperti The Fed mendekati akhir kampanye pengetatan kebijakan, yang akan meningkatkan prospek pertumbuhan global dan permintaan energi.