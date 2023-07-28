Pasokan LPG 3 Kg Ditambah, Penyaluran Berangsur Normal

JAKARTA – Pertamina Patra Niaga merilis data terkait peningkatan konsumsi LPG subsidi 3 kg pada Juli 2023 dibandingkan periode bulan sebelumnya.

Peningkatan konsumsi di atas rata-rata ini terjadi sejak beberapa kali perayaan hari besar dan libur panjang, sehingga saat ini penyaluran LPG subsidi 3 Kg per Juli sudah mendekati 2% lebih besar dibandingkan kuota.

Melihat kondisi ini, Corporate Secertary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting mengatakan bahwa saat ini sudah dilakukan gerak cepat agar kondisi ini cepat teratasi.

“Pertama, kami berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah memetakan wilayah yang berpotensi kebutuhan LPG subsidi 3 kgnya meningkat, sehingga bisa segera dilakukan penambahan stok dan mempercepat distribusi atau melakukan operasi pasar,” katanya dari keterangan resmi yang diterima, Jumat (28/7/2023).

Adapun saat ini setidaknya dari pemetaan yang sudah dilakukan, Pertamina Patra Niaga sudah melakukan penambahan stok dan operasi pasar di beberapa wilayah seperti Medan, Bangka Belitung, Bengkulu, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan seluruh Sulawesi dengan LPG subsidi 3 kg yang disiapkan mencapai lebih dari 700 ribu tabung.

“Kedua, kami juga terus bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengantisipasi adanya penyalahgunaan LPG subsidi 3 kg oleh oknum tidak bertanggung jawab. Sudah terungkap di Karawang dan Padang, dan kami sangat mengapresiasi langkah Kepolisian atas penindakan yang dilakukan,” bebernya.