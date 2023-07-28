Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Daftar Terbaru Harga BBM Pertamina Hari Ini 28 Juli 2023

Atikah Umiyani , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |07:58 WIB
Daftar Terbaru Harga BBM Pertamina Hari Ini 28 Juli 2023
Pertamina. (Foto: Pertamina)
A
A
A

JAKARTA - Daftar harga BBM milik PT Pertamina (Persero) di seluruh Indonesia, Jumat (28/7/2023).

Harga pertamax turbo di Jakarta naik dari sebelumnya Rp13.600 per liter menjadi Rp14.000 per liter, dexlite naik dari Rp12.650 per liter menjadi Rp13.150 per liter, dan pertamina dex dari harga awal Rp13.250 per liter naik menjadi Rp13.550 per liter.

 BACA JUGA:

"PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum," bunyi pengumuman resmi di website perusahaan.

Berikut rincian harga terbaru BBM di SPBU Pertamina dari Aceh sampai Papua per hari ini:

Aceh

Pertamax Rp 12.500

Pertamax Turbo Rp 14.000

Dexlite Rp 13.150

Pertamina Dex Rp 13.550

 BACA JUGA:

Free Trade Zone (FTZ) Sabang

Dexlite Rp11.900

Sumatera Utara

Pertamax Rp 12.800

Pertamax Turbo Rp 14.350

Dexlite Rp 13.400

Pertamina Dex Rp 13.800

Sumatera Barat

Pertamax Rp 12.800

Pertamax Turbo Rp 14.350

Dexlite Rp 13.400

Pertamina Dex Rp 13.800

Riau

Pertamax Rp 13.100

Pertamax Turbo Rp 14.700

Dexlite Rp 13.650

Pertamina Dex Rp 14.050

Kepulauan Riau

Pertamax Rp 13.100

Pertamax Turbo Rp 14.700

Dexlite Rp 13.650

Pertamina Dex Rp 14.050

Free Trade Zone (FTZ) Batam

Pertamax Rp 11.900

Pertamax Turbo Rp 13.300

Dexlite Rp 12.400

Pertamina Dex Rp 12.800

Jambi

Pertamax Rp 12.800

Pertamax Turbo Rp 14.350

Dexlite Rp 13.400

Pertamina Dex Rp 13.800

Halaman:
1 2 3
Telusuri berita finance lainnya
