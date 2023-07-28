Daftar Terbaru Harga BBM Pertamina Hari Ini 28 Juli 2023

JAKARTA - Daftar harga BBM milik PT Pertamina (Persero) di seluruh Indonesia, Jumat (28/7/2023).
Harga pertamax turbo di Jakarta naik dari sebelumnya Rp13.600 per liter menjadi Rp14.000 per liter, dexlite naik dari Rp12.650 per liter menjadi Rp13.150 per liter, dan pertamina dex dari harga awal Rp13.250 per liter naik menjadi Rp13.550 per liter.
"PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum," bunyi pengumuman resmi di website perusahaan.
Berikut rincian harga terbaru BBM di SPBU Pertamina dari Aceh sampai Papua per hari ini:
Aceh
Pertamax Rp 12.500
Pertamax Turbo Rp 14.000
Dexlite Rp 13.150
Pertamina Dex Rp 13.550
Free Trade Zone (FTZ) Sabang
Dexlite Rp11.900
Sumatera Utara
Pertamax Rp 12.800
Pertamax Turbo Rp 14.350
Dexlite Rp 13.400
Pertamina Dex Rp 13.800
Sumatera Barat
Pertamax Rp 12.800
Pertamax Turbo Rp 14.350
Dexlite Rp 13.400
Pertamina Dex Rp 13.800
Riau
Pertamax Rp 13.100
Pertamax Turbo Rp 14.700
Dexlite Rp 13.650
Pertamina Dex Rp 14.050
Kepulauan Riau
Pertamax Rp 13.100
Pertamax Turbo Rp 14.700
Dexlite Rp 13.650
Pertamina Dex Rp 14.050
Free Trade Zone (FTZ) Batam
Pertamax Rp 11.900
Pertamax Turbo Rp 13.300
Dexlite Rp 12.400
Pertamina Dex Rp 12.800
Jambi
Pertamax Rp 12.800
Pertamax Turbo Rp 14.350
Dexlite Rp 13.400
Pertamina Dex Rp 13.800