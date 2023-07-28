Hoaks Biaya Transfer Rp0 hingga Peringatan Virus, BCA Ingatkan Nasabah

JAKARTA - Beberapa hari terakhir, beredar informasi di media sosial soal PT Bank Central Asia Tbk (BCA) memberlakukan biaya transfer Rp0 untuk transaksi antar rekening.

BCA pun menegaskan bahwa kabar transfer antar bank Rp0 adalah informasi tidak benar.

"Adapun informasi yang diklaim sebagai data dari BCA, setelah kami lakukan pengecekan, dapat kami sampaikan bahwa data yang diklaim beredar tersebut berbeda dengan data yang dimiliki oleh BCA," kata pihak BCA dari keterangan resmi, Jumat (28/7/2023).

Selanjutnya, aplikasi mobile dan website myBCA hanya dapat diakses nasabah dengan menggunakan BCA ID dan password yang dibuat dan diketahui oleh nasabah sendiri.

Untuk melakukan transaksi finansial di aplikasi mobile myBCA, nasabah harus memasukkan PIN yang hanya diketahui oleh nasabah.

Adapun untuk melakukan transaksi finansial di website myBCA, nasabah harus memasukkan One Time Password (OTP) dari token KeyBCA.