MNC Finance Jadi Perusahaan Pembiayaan Terbaik, Raih Penghargaan Kriteria Sangat Bagus

JAKARTA - PT MNC Finance kembali menunjukkan kelas sebagai perusahaan pembiayaan terbaik dengan memperoleh penghargaan perusahaan pembiayaan dengan kriteria "Sangat Bagus".

Penghargaan perusahaan pembiayaan dengan kriteria "Sangat Bagus" di kategori perusahaan pembiayaan aset Rp1 triliun sampai dengan Rp5 triliun dalam acara Infobank Multifinance Award 2023.

Penghargaan diberikan pada ajang 19rd Infobank Multifinance Award 2023 di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta pada Kamis, 27 Juli 2023.

Pemberian penghargaan Infobank Multifinance Award 2023 ini didasarkan pada Rating 135 Multifinance Versi Infobank tahun 2023.

Rating yang dilakukan oleh Biro Riset Infobank ini didasari pada kinerja 135 perusahaan pembiayaan untuk laporan keuangan terperiksa dan terpublikasi periode tahun 2021 dan 2022.

Penghargaan ini menunjukkan bahwa MNC Finance tetap konsisten dari tahun ketahun mampu berkompetisi dengan sesama perusahaan Multifinance lainnya, dengan memberikan pelayanan yang baik dan tetap mengedepankan kecepatan proses pengajuan pembiayaan untuk masyarakat.