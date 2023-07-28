Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

KB Bukopin Optimistis Penyaluran Kredit UMKM Capai 30%

Sri Kurnia Ningsih , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |11:15 WIB
KB Bukopin Optimistis Penyaluran Kredit UMKM Capai 30%
KB Bukopin Optimis Penyaluran Kredit UMKM (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Dukung pengembangan dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), PT Bank KB Bukopin Tbk berkomitmen untuk terus mendorong kredit kepada sektor UMKM.

Hingga Juni 2023, nilai penyaluran pinjaman KB Bukopin untuk segmen UMKM good bank telah mencapai Rp 3,6 triliun, jumlah ini mengalami kenaikan 5,2% jika dibandingkan year on year Rp 3,4 triliun tahun lalu. Keberhasilan ini didorong oleh akuisisi debitur baru dan peningkatan pembiayaan.

Segmen bisnis UMKM kini telah berkontribusi 27,56% dari total portfolio kredit secara keseluruhan perseroan. KB Bukopin menargetkan akan terus menggenjot penyaluran kredit UMKM sehingga diharapkan dapat mencapai target 30% pada tahun 2024 yang ditetapkan pemerintah.

Bank KB Bukopin berkomitmen untuk memberikan kontribusi positif dalam mendorong UMKM sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia untuk naik kelas hingga menembus pasar Internasional.

Perseroan akan terus proaktif melakukan inovasi produk dan program untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas UMKM, karena KB Bukopin sangat yakin pemberdayaan UMKM tidak hanya akan mendorong pertumbuhan ekonomi tetapi juga memberikan kontribusi peningkatan penyerapan tenaga kerja dan kemakmuran Indonesia secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
