Blue Bird Satu-satunya Layanan Taksi Andal dalam 51 Tahun

JAKARTA - PT Blue Bird Tbk (BIRD) menjadi satu-satunya layanan taksi yang bisa bertahan di bisnis transportasi Indonesia selama 51 tahun. Hal ini karena Blue Bird selalu memprioritaskan kenyamanan pelanggan dengan standarisasi kendaraan dan pengemudi.

Dari sisi kendaraan, tentu armada yang melayani setiap haris dalam kondisi prima. Pasalnya dari berangkat sampai kembali ke pool, armada Blue Bird melalui tahap checking dan bila ada kendala langsung masuk perawatan.

Fasilitas perawatan armada Blue Bird di setiap poolnya sama. Artinya dari 90 pool yang dimiliki sekarang, semua menerapkan standar perawatan yang sama terhadap kendaraan.

"Dari pulang pool langsung dilakukan pengecekan keliling kendaraan body, interior. Dilihat peralatan dan kondisi kendaraan," ujar Direktur Utama Blue Bird Adrianto Djokosoetono.

Inovasi pelayanan Blue Bird juga terus berkembang mengikuti perkembangan zamannya. Seperti sekarang era kendaraan listrik, Blue Bird sudah memiliki ratusan kendaraan listrik yang sudah melayani masyarakat.

Meski kendaraan listrik, armada Blue Bird ini juga melalui tahap Checking. Kemudian dilakukan juga perawatan secara rutin yang sesuai dengan standar kendaraan listrik tersebut.

"Bengkel kami juga telah tersertifikasi untuk melakukan perawatan secara mandiri melalui sistem yang didukung oleh teknologi termasuk IoT pada armada kami," ujar Andre.

Menurutnya, perawatan kendaraan ini dilakukan supaya ada standarisasi dalam setiap pelayanannya. Sebab kualitas armada menjadi pondasi yang sangat penting dalam bisnis ini.

"Armada Blue Bird memiliki utilitas yang tinggi setiap harinya, sehingga memiliki standarisasi operasi armada yang memungkinkan perawatan tepat secara menyeluruh dengan didukung bengkel yang tersertivikasi," ujarnya.

Para Pengemudi Terbaik

Blue Bird juga merapkan standar yang tinggi terhadap mitra pengemudinya. Di mana para driver yang melayani dipastikan memiliki standar layanan yang sama di semua wilayah Indonesia.

General Manager Pool Pusat Blue Bird Dicky Wirawan mengatakan, Blue Bird memberikan pelatihan-pelatihan terbaik untuk para pengemudi. Tujuannya agat pengemudi memiliki standar pelayanan yang sama.

"Jadi akhirnya mereka pakem standar pelayanan tetap terjaga. Yang di training center," ujarnya.

Kemudian driver Blue Bird akan dilihat jenjang kariernya. Pertama dari taksi reguler pengemudi diberikan masa percobaan selama 3 bulan.

Setelah proses dilalui dengan kinerja baik, mendapat penghasilan, pelayanan, maka diangkat menjadi mitra pengemudi.

"Setelah diangkat dalam perjalan mereka bisa naik kelas tuh. Kalau masa kerja sudah lebih dari satu tahun maka boleh pindah ke Silver Bird. Itu terdiri dari Alphard dan Tesla. Nah saat ini masih ada Mercy sebagian kecil," ujarnya.