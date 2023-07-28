Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Indonesia Masih Jadi Konsumen Terbesar Produk Halal, Ini Alasannya

Heri Purnomo , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |12:39 WIB
Indonesia Masih Jadi Konsumen Terbesar Produk Halal, Ini Alasannya
Halal. (Foto: Kemenag)
A
A
A

JAKARTA - Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah mengungkapkan bahwa Indonesia saat ini masih menjadi konsumen terbesar produk halal di dunia.

"Jadi memang Indonesia masih menjadi konsumen terbesar," kata Direktur Industri Produk Halal KNEKS Afdhal Aliasar dalam Market Review IDXChannel, Jumat (28/7/2023).

 BACA JUGA:

Afdhal mengungkapkan hal itu terjadi lantaran karena jumlah populasi penduduk muslim di Indonesia terbesar.

Selain itu juga gaya hidup masyarakat Indonesia gemar dalam mengkonsumsi produk buatan luar negeri. Entah harga produk halal di Indonesia masih belum kompetitif dengan produk luar negeri dan juga pemasaran yang dilakukan produk luar negeri lebih menarik.

 BACA JUGA:

"Sebenarnya menarik itu adalah lifestyle masyarakat indonesia yang gemar untuk mengkonsumsi produk asing. Memang tidak kita bisa pungkiri ya bahwa masyarakat Indonesia melihat tren perkembangan dari luar negeri dan itu banyak masuk ke Indonesia," katanya.

Halaman:
1 2
