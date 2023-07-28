Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tak Hanya RI, Malaysia hingga Turki Terapkan Aturan DHE Parkir di Dalam Negeri

Michelle Natalia , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |13:02 WIB
Tak Hanya RI, Malaysia hingga Turki Terapkan Aturan DHE Parkir di Dalam Negeri
Menko Airlangga Hartarto. (Foto: Kemenko)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut kalau aturan Devisa Hasil Ekspor (DHE) sebenarnya sudah diterapkan oleh negara-negara lain.

Malaysia misalnya, mewajibkan 25% dari DHE dalam valas 75%. Sisanya, harus dikonversikan ke Ringgit.

 BACA JUGA:

"Dan itu mereka tahan tidak tiga bulan, lebih dari itu," ungkap Airlangga dalam Konferensi Pers DHE di Jakarta, Jumat (28/7/2023).

Kemudian, contoh selanjutnya adalah Thailand yang menetapkan eksportir di atas USD200 ribu per B/L. Indonesia di sisi lain menetapkan batasannya USD250 ribu per L/C.

"Filipina, repatriasi hasil ekspor dan mengkonversikan 25% hasilnya ke dalam Peso. Vietnam, harus mentransfer pendapatan ekspor ke rekening mata uang asing yang dibuka di lembaga kredit berlisensi di Vietnam sesuai dengan kontrak dan tanggal dokumen, jadi itu merupakan kewajiban 100% di dalam negerinya," kata Airlangga saat ditemui, Jumat (28/7/2023).

 BACA JUGA:

Di sisi lain, India menetapkan jangka waktu realisasi dan repatriasi hasil ekspor 9 bulan sejak tanggal ekspor dan Turki repatriasi hasil ekspor serta konversinya 80% ke dalam Lira.

Halaman:
1 2
