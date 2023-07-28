Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Aturan Baru Kenaikan Pangkat PNS Mulai Januari 2024

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |13:04 WIB
Aturan Baru Kenaikan Pangkat PNS Mulai Januari 2024
PNS. (Foto: Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Badan Kepegawaian Negara (BKN) memberlakukan periode Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Di mana sebelumnya berlaku dua periode menjadi enam periode.

 BACA JUGA:

Ketentuan terbaru ini telah diterbitkan melalui Peraturan BKN Nomor 4 Tahun 2023 tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat PNS. Hal itu menindaklanjuti realisasi pemangkasan proses bisnis dan percepatan layanan kepegawaian yang mulai berlaku pada Januari 2024.

Mengutip rilis resmi yang diterbitkan BKN, dengan perubahan ketentuan ini periode Kenaikan Pangkat PNS yang sebelumnya ditetapkan setiap tanggal 1 April dan 1 Oktober diubah menjadi setiap tanggal 1 Februari, 1 April, 1 Juni, 1 Agustus, 1 Oktober, dan 1 Desember setiap tahun.

Namun pemberlakuan periodisasi Kenaikan Pangkat sebanyak enam kali ini tidak berlaku bagi jenis Kenaikan Pangkat anumerta dan Kenaikan Pangkat pengabdian.

 BACA JUGA:

Sebagai bagian dari unsur manajemen ASN, Kenaikan Pangkat merupakan bentuk penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS terhadap Negara.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
ASN BKN Kenaikan Pangkat PNS Uang PNS
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182538/pns-10JP_large.jpeg
Gaji Pensiunan PNS Naik? Ini Besarannya yang Cair di November 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180363/pns-QvEt_large.jpeg
Kenaikan Gaji Pensiunan PNS 2025, Cek Faktanya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/622/3178652/pns-0wLr_large.jpeg
Cara dan Syarat Mencairkan Dana Pensiunan PNS di Taspen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/622/3178657/pns-9pjm_large.jpg
Cara Hitung Dana Pensiunan PNS Sesuai Masa Kerja, Cek di Sini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/320/3179322/pns-FNXP_large.jpg
Kenaikan Gaji PNS dan Pensiunan di 2025, Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/320/3179294/menteri_esdm_bahlil-WRL9_large.jpg
Bahlil Sebut Tukin ASN ESDM Naik 100 Persen, Ini Alasannya 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement