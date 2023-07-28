PNS Kemenperin Jadi Tersangka Kasus IMEI, Menperin Buka Suara

JAKARTA - PNS Kemenperin menjadi tersangka kasus International Mobile Equipment Identity (IMEI). Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita menyebutkan ada pegawai Kemenperin menjadi tersangka atas kasus pelanggaran aturan IMEI.

Agus menyebut kepolisian akan mengumumkan tersangka kasus tersebut pada Jumat ini pukul 13.00 WIB.

"Yang saya dengar sudah tersangka. Tapi, sayangnya tersangkanya, semua dari (Kementerian) Perindustrian," katanya dilansir dari Antara, Jumat (28/7/2023).

Menperin mengungkapkan pembongkaran kasus IMEI merupakan inisiatifnya. Pasalnya, sekitar setahun lalu, ia mengaku didekati sejumlah pihak untuk mengakali aturan IMEI.

"Saya pernah dihubungi oleh beberapa pihak yang mengajak saya untuk 'bermain' IMEI. Saya tes mereka, 'apakah kalian sudah punya akses di empat lembaga tadi?' Mereka jawab, mereka punya, ini tinggal Menperin saja. Jadi, saya digoda, diajak untuk bermain HP (ponsel) ilegal oleh beberapa pihak. Kira-kira kejadiannya satu tahun yang lalu," ungkapnya.

Berdasarkan kejadian itu, Menperin pun segera meminta Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) untuk membongkar praktik-praktik tersebut.

"Sehingga, kalau nanti teman-teman media mengikuti konferensi pers yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian, itu saya sebagai Menperin yang memberikan perintah kepada Dirjen ILMATE. Saya tidak kaget dan saya senang karena memang saya yang memberikan arahan terkait itu," ujarnya.