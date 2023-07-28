Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Sanksi bagi Eksportir yang Tak Patuh Simpan Dolar AS di Dalam Negeri

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |15:09 WIB
Ini Sanksi bagi Eksportir yang Tak Patuh Simpan Dolar AS di Dalam Negeri
Sanksi untuk pengusaha yang tak patuh aturan DHE (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA Pengusaha yang tak patuh terhadap ketentuan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) akan dikenakan sanksi. Pemerintah menyiapkan sanksi bagi pengusaha yang tak patuh.

Ketentuan mengenai sanksi pelanggaran DHE SDA tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 73 Tahun 2023 tentang Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif atas Pelanggaran Ketentuan Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.

“PMK 73/2023 mengatur mengenai kewajiban eksportir secara umum serta penyampaian hasil pengawasan dari Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menjadi dasar pengenaan sanksi dan pencabutan sanksi,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dilansir dari Antara, Jumat (28/7/2023).

Dalam hal itu, sambung Menkeu, yang menjadi kunci adalah pengawasan dari sisi sistem keuangan yang kemudian informasinya disampaikan ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) apabila memang terbukti adanya pelanggaran.

Bila hasil pengawasan BI menemukan adanya eksportir yang melanggar kewajiban pemasukan ke dalam rekening khusus DHE SDA dan penempatan DHE SDA dalam instrumen penempatan DHE SDA, maka DJBC akan mengenakan sanksi administratif berupa penangguhan pelayanan ekspor.

Sanksi serupa juga diterapkan bila hasil pengawasan OJK menemukan adanya pelanggaran atas kewajiban pembuatan atau pemindahan escrow account oleh eksportir.

Halaman:
1 2
