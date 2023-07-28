Dolar AS Perkasa, Rupiah Tertekan ke Rp15.105/USD

JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) ditutup turun 110 poin di level Rp15.105 pada perdagangan Jumat (28/7/2023).

Pengamat Pasar Uang, Ibrahim Assuaibi mengatakan, dolar AS melonjak setelah rilis data yang menunjukkan ekonomi AS tumbuh lebih cepat dari yang diharapkan pada kuartal kedua, menunjukkan kemungkinan resesi semakin kecil pada paruh kedua tahun ini.

"Hal ini meningkatkan kemungkinan bahwa Federal Reserve dapat menaikkan suku bunga lebih lanjut, setelah melakukannya sekali lagi pada hari Rabu, jika terus melihat angka ekonomi yang kuat secara keseluruhan," tulis Ibrahim dalam risetnya, Jumat (28/7/2023).

Adapun pelaku pasar telah berubah sedikit waspada pada hari Jumat menjelang rilis indeks pengeluaran konsumsi pribadi bulan Juni, pengukur inflasi favorit Fed, tetapi pada saat pertemuan Fed berikutnya pada bulan September, pembuat kebijakan juga akan memiliki dua laporan CPI baru dan dua laporan pekerjaan baru. untuk mencerna.

Keputusan Bank of Japan pada hari Jumat untuk melakukan kebijakan kontrol kurva imbal hasil lebih fleksibel, memungkinkan imbal hasil 10 tahun bergerak 0,5% di sekitar target 0%.

BACA JUGA: Sri Mulyani Guyur Diskon Pajak bagi Eksportir yang Simpan Dolar AS di Indonesia

Imbal hasil JGB 10-tahun melonjak menjadi 0,575% untuk pertama kalinya sejak September 2014 sebelum sedikit menurun menjadi 0,547%, sementara yen berayun antara kenaikan lebih dari 1% terhadap dolar dan kerugian 1,2%, karena para pedagang mencerna konsekuensi potensial.