HOME FINANCE HOT ISSUE

Emak-Emak Happy Dapat Bansos Pangan

Avirista Midaada , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |16:42 WIB
Emak-Emak Happy Dapat Bansos Pangan
Emak-emak dapat bansos beras (Foto: MPI)
MALANG – Emak-emak di Kecamatan Blimbing, Kota Malang happy mendapat bantuan sosial (bansos) pangan. Ratusan masyarakat Kota Malang menerima bantuan pangan program pengentasan stunting dari pemerintah pusat.

Penyaluran bantuan dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Pos Indonesia bekerja sama dengan ID Food. Penyerahan bantuan menyasar bagi masyarakat Kecamatan Blimbing, Kota Malang, dilaksanakan sejak Jumat siang (28/7/2023) di Kantor Kecamatan Blimbing, Kota Malang.

Tercatat ada 265 bantuan dari berbagai kelurahan di Kecamatan Blimbing, Kota Malang yang menerima bantuan pangan daging ayam dan telur.

Masyarakat penerima bantuan yang sudah terdata dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) cukup membawa dokumen kartu keluarga (KK) dan KTP asli. Mereka kemudian didata oleh petugas dari PT Pos Indonesia di kantor kecamatan. Tampak para warga penerima bantuan, yang mayoritas didominasi emak-emak antre satu per satu dengan tertib.

Mereka dicek dan diverifikasi terlebih dahulu oleh petugas. Selanjutnya warga penerima bantuan menuju meja petugas yang memberikan bantuan pangan. Di sini warga dicek KTP menggunakan aplikasi dan difoto sebagai bagian dari verifikasi data.

Petugas tampak mengambil gambar penerima bantuan dan KTP satu per satu. Setelah itu mereka langsung diberikan bantuan dari pemerintah pusat yang didistribusikan oleh dua BUMN Pos Indonesia dan ID Food.

