Pertamina-Inpex Kembangkan Blok Masela dari Pengangkutan LNG hingga Konstruksi Pipa Bawah Laut

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |16:57 WIB
Pertamina-Inpex Kembangkan Blok Masela dari Pengangkutan LNG hingga Konstruksi Pipa Bawah Laut
Pertamina-Inpex Segera Kembangkan Blok Masela. (Foto: Okezone.com/Pertamina)
A
A
A

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) bersama Inpex Corporation segera mengembangkan bisnis di Lapangan Abadi Blok Masela dari hulu hingga hilir. Hal ini setelah sebelumnya dilakukan peralihan Participating Interest (PI) dari Shell ke Pertamina Hulu Energi dan Petronas.

Pengembangan Blok Masela meliputi perdagangan dan pengangkutan LNG dan produk lainnya, penyediaan jasa kemaritiman, pembangkit listrik berbahan bakar gas dan energi terbarukan, carbon capture utilization and storage dan carbon credit.

Lalu, pembangunan konstruksi pipa, termasuk pipa bawah laut, pengembangan kilang Ammonia, dan penyediaan kebutuhan bagi industri dan masyarakat sekitar.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan, pengembangan Blok Masela dapat berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia Timur dan mendukung ketahanan energi nasional melalui penyediaan LNG.

"Sebagai perusahaan energi terintegrasi, Pertamina akan melibatkan semua lini bisnis untuk mendukung pengembangan Blok Masela, agar dapat bermanfaat bagi masyarakat setempat dan kebutuhan energi nasional," ujar Nicke, Jumat (28/7/2023).

