Pertamina-Inpex Kembangkan Blok Masela dari Pengangkutan LNG hingga Konstruksi Pipa Bawah Laut

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) bersama Inpex Corporation segera mengembangkan bisnis di Lapangan Abadi Blok Masela dari hulu hingga hilir. Hal ini setelah sebelumnya dilakukan peralihan Participating Interest (PI) dari Shell ke Pertamina Hulu Energi dan Petronas.

Pengembangan Blok Masela meliputi perdagangan dan pengangkutan LNG dan produk lainnya, penyediaan jasa kemaritiman, pembangkit listrik berbahan bakar gas dan energi terbarukan, carbon capture utilization and storage dan carbon credit.

BACA JUGA: Pengelolaan Blok Masela Bisa Gerakkan Roda Ekonomi Indonesia Timur

Lalu, pembangunan konstruksi pipa, termasuk pipa bawah laut, pengembangan kilang Ammonia, dan penyediaan kebutuhan bagi industri dan masyarakat sekitar.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan, pengembangan Blok Masela dapat berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia Timur dan mendukung ketahanan energi nasional melalui penyediaan LNG.

BACA JUGA: Pertamina Diharapkan Segera Temukan Cadangan Gas di Blok Masela

"Sebagai perusahaan energi terintegrasi, Pertamina akan melibatkan semua lini bisnis untuk mendukung pengembangan Blok Masela, agar dapat bermanfaat bagi masyarakat setempat dan kebutuhan energi nasional," ujar Nicke, Jumat (28/7/2023).