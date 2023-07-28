Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Stop Kredit Karyawan 3 BUMN Karya, Ini Alasan Bank Mandiri

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |17:15 WIB
Stop Kredit Karyawan 3 BUMN Karya, Ini Alasan Bank Mandiri
Alasan Bank Mandiri Stop Kredit Kendaraan untuk Pegawai BUMN Karya. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - PT Bank Mandiri Tbk menjelasan alasan penghentian pembiayaan joint financing atau kredit kendaraan bermotor untuk karyawan tiga BUMN Karya. Adapun pegawai BUMN yang dimaksud PT Waskita Karya Tbk, PT Wijaya Karya Tbk dan PT Amarta Karya (Persero).

Kabar ini mencuat di media sosial, manakala CEO PT Mulia Karya Sabat dan PT Dunia Motor Internasional, Ronald A Sinaga mempublikasi isi surat penghentian pembiayaan joint financing melalui akun Instagramnya @brorondm.

VP Corporate Communication Bank Mandiri Ricky Andriano menjelaskan, pihaknya tetap menerapkan praktik prudential banking, sehingga ada sikap kehatian-hatian dalam penyaluran kredit agar tidak terjadi kesalahan dalam pengelolaan dana nasabah.

Ricky tidak menafikan konten di sosial media terkait penghentian pembiayaan joint financing kendaraan bermotor antara Bank Mandiri kepada tiga BUMN Karya tersebut.

"Dapat kami sampaikan bahwa Bank Mandiri merupakan perusahaan yang konsisten menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) sesuai best practice manajemen risiko yang berlaku di industri perbankan," ujar Ricky, Jumat (28/7/2023).

Penghentian joint financing diharapkan bisa melindungi debitur dan stakeholder lain, serta mencegah hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/320/3160355/kredit-VdFC_large.png
Kredit Perbankan Menurun ke 7,7%, Tanda Ekonomi RI Melambat?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/320/3154951/kredit-n63P_large.jpg
Kredit Perbankan Tak Optimal, Industri Tekstil hingga Tambang Sulit Dapat Modal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/18/320/3148350/kredit-fhCS_large.png
Kredit Bank Menurun, Ini Penjelasan Gubernur BI 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/320/3102313/paylater-jzqW_large.jpg
Alasan Pengguna Paylater Wajib Punya Gaji Rp3 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/24/320/3098489/prabowo-siapkan-rp20-triliun-untuk-kredit-investasi-padat-karya-ini-syaratnya-QhxAJNoDw5.jpg
Prabowo Siapkan Rp20 Triliun untuk Kredit Investasi Padat Karya, Ini Syaratnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/10/320/3094014/cara-mudah-daftar-kredivo-tanpa-pakai-npwp-s0vvQcg3Om.jpg
Cara Mudah Daftar Kredivo Tanpa Pakai NPWP
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement