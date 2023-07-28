Bertemu Bos-Bos Perusahaan China, Jokowi Tegaskan Komitmen Bangun Industri Kimia dan Energi

Presiden Jokowi Bertemu Pimpinan Perusahaan China. (Foto: Okezone.com/Setpres)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan para pemimpin perusahaan Tiongkok yang digelar di Hotel Shangri-La, Chengdu, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), hari ini. Jokowi menegaskan komitmen Indonesia dalam mengembangkan industri kimia dan energi.

“Indonesia memang berkomitmen untuk mengembangkan industri kimia dan energi di Indonesia, utamanya di Kalimantan Utara,” kata Jokowi dalam keterangannya, Jumat (28/7/2023).

Untuk itu, Presiden menekankan bahwa pemerintah telah menerbitkan peraturan tentang kebijakan industri nasional yang dinilai penting untuk mendukung target mencapai ekonomi hijau.

“(Aturan tersebut) berisi sasaran pembangunan dan juga pemanfaatan, penyediaan, dan penyaluran untuk kimia berbasis migas dan batubara,” jelasnya.

Lebih lanjut, Kepala Negara mengatakan bahwa para pemimpin usaha yang hadir tersebut nantinya akan berperan bagi pengembangan industri kimia di Indonesia.

“Indonesia menargetkan untuk menjadi produsen petrokimia terbesar di Asia,” katanya.