Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

PT Adaro Energy Milik Siapa? Ini Dia Orangnya

Hafizhuddin , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |19:07 WIB
PT Adaro Energy Milik Siapa? Ini Dia Orangnya
PT Adaro Energy milik siapa (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Adaro Energy milik siapa? Ini dia orangnya. PT Adaro Energy Indonesia Tbk adalah perusahaan penghasil batu bara terbesar ke-2 di Indonesia. Saat ini mereka juga menguasai kapitalisasi pasar batu bara di Indonesia.

Perusahaan ini sejatinya sudah berdiri semenjak 1970, namun baru mulai melakukan produksi batu bara setelah menandatangani Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) dengan Pemerintah Indonesia. PKP2B PT Adaro Indonesia terlaksana pada 1982 dan berlaku sampai 30 tahun.

Pada 2022, PT Adaro mencapai volume produksi sebesar 62,8 juta ton yang naik 19% dari tahun sebelumnya, 52,7 juta ton. Dari 62,8 juta ton hasil produksi tersebut, 97%-nya (61,3 juta) berhasil terjual. Dalam sebuah laporan ‘Carbon Majors Report’ dari organisasi non-profit Carbon Disclosure Project (CDP), tercatat PT Adaro berada di 80 besar perusahaan penyumbang gas emisi terbanyak dunia. Laporan tersebut merupakan perhitungan dari 1988—2015, PT Adaro berada di peringkat 78 dengan menyumbang 0,13% total gas emisi global.

Garibaldi Thohir atau juga biasa dipanggil ‘Boy’ Thohir adalah orang dibalik PT Adaro sejak ia membeli mayoritas sahamnya pada 2013. Dia mematenkan kepemilikannya atas PT Adaro setelah membeli 2 juta lembar saham ADARO senilai Rp1,9 miliar. Adapun interaksi pertamanya dengan PT Adaro adalah saat ia membentuk konsorsium bersama untuk membeli saham Adaro Energy pada 2005.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/02/278/3003303/laba-perusahaan-tambang-boy-tohir-adro-turun-18-jadi-rp6-08-triliun-di-kuartal-i-2024-iiPhymvwRZ.png
Laba Perusahaan Tambang Boy Tohir (ADRO) Turun 18% Jadi Rp6,08 Triliun di Kuartal I-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/24/278/2959789/simak-prospek-saham-adaro-energy-adro-usai-pernyataan-boy-thohir-dGsYUiqaBN.jpeg
Simak Prospek Saham Adaro Energy (ADRO) Usai Pernyataan Boy Thohir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/23/320/2959393/adaro-bantah-klaim-boy-thohir-soal-dukungan-ke-prabowo-L3eTDwSczL.png
Adaro Bantah Klaim Boy Thohir soal Dukungan ke Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/01/278/2912291/laba-adaro-adro-menyusut-35-9-jadi-rp19-4-triliun-shuVn6yzdX.jpg
Laba Adaro (ADRO) Menyusut 35,9% Jadi Rp19,4 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/31/278/2911400/laba-adaro-minerals-admr-rp3-98-triliun-hingga-kuartal-iii-2023-turun-11-87-uPALjMVf8R.jfif
Laba Adaro Minerals (ADMR) Rp3,98 Triliun hingga Kuartal III-2023, Turun 11,87%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/14/278/2830549/siapa-yang-punya-pt-adaro-indonesia-7saU2r37rN.jpg
Siapa yang Punya PT Adaro Indonesia?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement