HOME FINANCE HOT ISSUE

RI Teken Kerjasama dengan Perusahaan Kaca Terbesar di Dunia

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |19:28 WIB
RI Teken Kerjasama dengan Perusahaan Kaca Terbesar di Dunia
RI tekenkerjasama dengan perusahaan kaca terbesar di dunia (Foto: Setpres)
A
A
A

JAKARTA – Indonesia meneken perjanjian kerjasama dengan perusahaan kaca terbesar di dunia. Perjanjian disaksikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Hotel Shangri-La, Chengdu, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), pada Jumat, 28 Juli 2023.

“Kita hari ini melakukan penandatanganan MoU sekaligus perjanjian kerja sama dalam rangka membangun ekosistem hilirisasi di Rempang, Kawasan Batam,” kata Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam keterangannya, Jumat (28/7/2023).

Bahlil menjelaskan bahwa perjanjian kerja sama dengan Xinyi Glass yang merupakan perusahaan bidang kaca terbesar di dunia tersebut memiliki nilai investasi sebesar 11,6 miliar USD.

“Dan Indonesia akan dibangun investasi kaca Xinyi yang menjadi paling besar di luar RRT,” kata Bahlil.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
