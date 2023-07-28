Menko Luhut Beberkan Keuntungan Konversi Motor Listrik

JAKARTA – Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan membeberkan keuntungan konversi motor listrik. Keuntungan pertama kata Luhut, konversi akan menurunkan polusi di lingkungan. Karena dengan menggantikan sepeda motor berbahan bakar fosil menjadi bahan bakar listrik.

"Kedua konversi dapat memberikan edukasi kepada bengkel konversi UMKM tentang bagaimana cara membuat sepeda motor listrik yang layak dikendarai dengan standar keamanan yang memenuhi syarat," kata Luhut saat memberikan sambutan dalam acara pembukaan gelar konversi sepeda motor listrik, Jumat (28/7/2023).

Ketiga, konversi dapat menciptakan lapangan pekerjaan skala menengah dan ke bawah bagi masyarakat Indonesia dan ini akan meningkatkan perekonomian di Indonesia.

"Mengingat masih tingginya populasi sepeda motor berbahan bakar fosil yang berpotensi untuk di konversi," katanya.

Luhut mengatakan bahwa tiga manfaat tersebut perlu didukung oleh berbagai pihak dalam merealisasikannya, diperlukan kesatuan visi dan misinya agar program konversi ini dapat berjalan dengan lancar.

Terlebih lagi pemerintah Indonesia menargetkan adanya 50 ribu motor konversi hingga akhir tahun 2023 mendatang.