Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menko Luhut Beberkan Keuntungan Konversi Motor Listrik

Heri Purnomo , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |20:15 WIB
Menko Luhut Beberkan Keuntungan Konversi Motor Listrik
Luhut beberkan keuntungan konversi motor listrik (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan membeberkan keuntungan konversi motor listrik. Keuntungan pertama kata Luhut, konversi akan menurunkan polusi di lingkungan. Karena dengan menggantikan sepeda motor berbahan bakar fosil menjadi bahan bakar listrik.

"Kedua konversi dapat memberikan edukasi kepada bengkel konversi UMKM tentang bagaimana cara membuat sepeda motor listrik yang layak dikendarai dengan standar keamanan yang memenuhi syarat," kata Luhut saat memberikan sambutan dalam acara pembukaan gelar konversi sepeda motor listrik, Jumat (28/7/2023).

Ketiga, konversi dapat menciptakan lapangan pekerjaan skala menengah dan ke bawah bagi masyarakat Indonesia dan ini akan meningkatkan perekonomian di Indonesia.

"Mengingat masih tingginya populasi sepeda motor berbahan bakar fosil yang berpotensi untuk di konversi," katanya.

Luhut mengatakan bahwa tiga manfaat tersebut perlu didukung oleh berbagai pihak dalam merealisasikannya, diperlukan kesatuan visi dan misinya agar program konversi ini dapat berjalan dengan lancar.

Terlebih lagi pemerintah Indonesia menargetkan adanya 50 ribu motor konversi hingga akhir tahun 2023 mendatang.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/320/3144051/mobil_dinas-pU8b_large.jpg
Anggaran Mobil Dinas Pejabat Naik Jadi Rp931 Juta, Ini Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/21/320/3132508/mobil_listrik-8ulP_large.jpg
LG Batalkan Investasi Rp129 Triliun di RI, Cabut dari Proyek Baterai Mobil Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/11/320/3121301/mobil-IPp9_large.jpg
Produsen Mobil Listrik asal Vietnam Siap Bangun Pabrik di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/17/320/3114701/mobil_listrik-07tr_large.jpg
RI Raja Nikel, Penjualan Mobil Listrik Melesat 200%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/320/3008711/segini-harga-mobil-listrik-genesis-g80-milik-shin-tae-yong-yang-dikasih-gratis-KJCCS4ClPY.jpg
Segini Harga Mobil Listrik Genesis G80 Milik Shin Tae-yong yang Dikasih Gratis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/24/320/3000114/siap-siap-2-000-tiang-listrik-bisa-buat-ngecas-mobil-listrik-hy5NRfw2ja.jpg
Siap-Siap! 2.000 Tiang Listrik Bisa Buat Ngecas Mobil Listrik
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement