HOME FINANCE HOT ISSUE

Menhub Sebut Pengeluaran Ojol Akan Turun jika Pakai Motor Listrik

Heri Purnomo , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |20:27 WIB
Menhub Sebut Pengeluaran Ojol Akan Turun jika Pakai Motor Listrik
Motor listrik bikin ojol lebih hemat (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Menhub Budi Karya Sumadi menilai pengeluaran pengemudi ojek online (ojol) akan berkurang jika menggunakan motor listrik. Salah satu keuntungan motor listrik yakni biaya operasional yang dikeluarkan masyarakat akan turun.

"Sebagai contoh kita lihat pengemudi ojol, mereka itu kalau dengan kendaraan listrik pengeluaran opex (operasional) turun separo, berarti pendapatannya naik," kata Menhub saat memberikan sambutan dalam acara pembukaan gelar konversi sepeda motor listrik di Kantor ESDM, Jumat (28/7/2023).

Oleh karenanya, Menhub mendorong adanya konversi motor listrik di Indonesia. Hal tersebut lantaran jumlah motor berbahan bakar fosil saat ini jumlahnya sangat banyak.

"Kemudian mudah dilakukan (konversi),!banyak yang butuh sehingga polusi berkurang, bahan bakar juga berkurang dan masyarakat menikmati biaya opex (operasional) sehari hari yang lebih murah," katanya.

Hal yang sama juga disebutkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut mengungkapkan bahwa program konversi motor listrik akan banyak memberikan manfaat.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
