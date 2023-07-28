Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Intip Peluang Bisnis Baru di Sektor Food and Beverage

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |12:16 WIB
Intip Peluang Bisnis Baru di Sektor <i>Food and Beverage</i>
Intip Peluang Bisnis Industri Food and Beverage. (Foto: Okezone.com/Nestle)
A
A
A

JAKARTA - Nestle melalui unit usahanya, Nestle Professional menawarkan peluang bisnis bagi para pelaku usaha Food & Beverage (F&B) atau bidang pembuatan makanan maupun minuman. Konsep ini unik karena Nestle siap membantu pelaku usaha F&B dengan para ahli di bidangnya seperti chef profesional.

Business Manager Nestlé Professional Mochamad Machfud menjelaskan, Nestle Professional mengusung konsep Business to Business (B2B). Di mana perusahaanya berperan sebagai mitra dalam mendukung pertumbuhan bisnis customer melalui one stop solution services di berbagai industri out-of-home seperti restoran, sinema, tempat rekreasi, perkantoran dan industri, hingga perhotelan.

“Jadi kita berikan solusi ke costumer mau seperti apa. Kita modifikasi makanan tau minumannya," ujarnya, di JIEXPO, Kemayoran, Jakarta, Jumat (28/7/2023).

Dirinya memastikan, penyediaan produknya berkualitas, operasional yang efisien, standar keamanan pangan, promosi dan penyediaan tenaga ahli, untuk bekerja sama dengan para customer dan mendorong kesuksesan usaha para customer.

Sementara itu, Corporate Chef Nestlé Indonesia Robi Abdurrochman mengatakan, para pelaku usaha F&B bisa melihat berbagai contoh makanan atau minuman yang sudah dibuat. Di mana dari produk bervariasi dan berkualitas tersebut dihasilkan kreasi menu-menu yang menarik.

“Nestlé Professional juga hadir dengan berbagai kategori produk minuman yang dapat menyajikan cita rasa menyegarkan yang diramu dengan menggunakan beberapa produk Nestlé Professional,” ujarnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/455/3182812/viral-4Cts_large.jpg
Ini Pemilik Ta Wan, Restoran yang Minta Maaf Usai Pelanggan Minum Cairan Pembersih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/455/3181336/ekonomi-2hl4_large.jpg
Emak-Emak, Ini Cara Kurangi Sampah Jadi Peluang Ekonomi Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/455/3180544/sandiaga_uno-eaFw_large.jpg
Bisnis Masa Depan, Sandiaga Uno: Green Economy Ciptakan Green Job
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/455/3177868/umkm-PLcx_large.jpg
Berkat Pertamina UMK Academy, Produk Kerajinan Pelepah Pisang Tembus Pasar AS  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/455/3175422/inspirasi_usaha-yw6E_large.jpg
Pelaku Bisnis Online Ungkap Rahasia Raih Omzet Miliaran Rupiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/455/3168957/umkm-H37p_large.jpg
UMKM Healthcare Ini Berkembang Semakin Pesat Berkat Program Pemberdayaan BRI 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement