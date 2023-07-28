Intip Peluang Bisnis Baru di Sektor Food and Beverage

JAKARTA - Nestle melalui unit usahanya, Nestle Professional menawarkan peluang bisnis bagi para pelaku usaha Food & Beverage (F&B) atau bidang pembuatan makanan maupun minuman. Konsep ini unik karena Nestle siap membantu pelaku usaha F&B dengan para ahli di bidangnya seperti chef profesional.

Business Manager Nestlé Professional Mochamad Machfud menjelaskan, Nestle Professional mengusung konsep Business to Business (B2B). Di mana perusahaanya berperan sebagai mitra dalam mendukung pertumbuhan bisnis customer melalui one stop solution services di berbagai industri out-of-home seperti restoran, sinema, tempat rekreasi, perkantoran dan industri, hingga perhotelan.

BACA JUGA: 5 Inspirasi Usaha yang Bisa Dicoba saat Pandemi

“Jadi kita berikan solusi ke costumer mau seperti apa. Kita modifikasi makanan tau minumannya," ujarnya, di JIEXPO, Kemayoran, Jakarta, Jumat (28/7/2023).

Dirinya memastikan, penyediaan produknya berkualitas, operasional yang efisien, standar keamanan pangan, promosi dan penyediaan tenaga ahli, untuk bekerja sama dengan para customer dan mendorong kesuksesan usaha para customer.

BACA JUGA: Intip Potensi Bisnis Air Minum Kemasan di Tengah Tahun Politik

Sementara itu, Corporate Chef Nestlé Indonesia Robi Abdurrochman mengatakan, para pelaku usaha F&B bisa melihat berbagai contoh makanan atau minuman yang sudah dibuat. Di mana dari produk bervariasi dan berkualitas tersebut dihasilkan kreasi menu-menu yang menarik.

“Nestlé Professional juga hadir dengan berbagai kategori produk minuman yang dapat menyajikan cita rasa menyegarkan yang diramu dengan menggunakan beberapa produk Nestlé Professional,” ujarnya.