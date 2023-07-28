Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

RI Punya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Rp1 Triliun, Intip Kecanggihannya

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |09:55 WIB
RI Punya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Rp1 Triliun, Intip Kecanggihannya
Pengelolaan air limbah. (Foto: PUPR)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono melakukan peninjauan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang juga dikenal dengan program Metropolitan Sanitation Management Investment Project (MSMIP) di Makassar.

Kegiatan peninjauannya itu didampingi Walikota Makassar Muhammad Ramdhan Pomanto. Program MSMIP di Makassar ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan air limbah terpadu pada kawasan perkotaan. Pekerjaannya meliputi pembangunan IPAL (waste water treatment plant) dengan teknologi MBBR dan pemasangan jaringan perpipaan sepanjang 6,8 kilometer.

 BACA JUGA:

“IPAL dibangun dengan kapasitas 16.000 m3/ hari atau kira-kira dapat melayani sekitar 22.000 sambungan. Mulai dari konsumen rumah tangga, rumah sakit, pertokoan dan perkantoran. Tujuan utamanya adalah untuk kualitas lingkungan yang lebih baik,” kata Menteri Basuki dalam keterangan tertulisnya, Jumat (28/7/2023).

Saat ini progres konstruksi dari seluruh paket pekerjaan Program MSMIP telah mencapai 95%, termasuk progres pembangunan IPAL nya. Ditargetkan, akan mulai operasi pada akhir 2023 mendatang.

 BACA JUGA:

“Total anggarannya senilai Rp948 miliar, hampir Rp 1 triliun. Saat ini IPAL-nya sudah bisa beroperasi dengan kapasitas 1200 m3/hari dan akan terus meningkat seiring penyelesaian sambungan pipanya (sewerage system). Mudah-mudahan November 2023 nanti sudah tersambung dan bisa langsung beroperasi,” sambungnya.

Halaman:
1 2
