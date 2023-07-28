Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Waskita Karya Garap 7 Proyek IKN Rp7,2 Triliun

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |11:55 WIB
Waskita Karya Garap 7 Proyek IKN Rp7,2 Triliun
IKN Nusantara (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) mengerjakan tujuh proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan total nilai kontrak senilai Rp7,22 triliun, namun secara porsi nilai kontrak perseroan dalam menggarap proyek tersebut mencapai Rp4,33 triliun.

Presiden Komisaris WSKT, Heru Winarko dalam siaran persnya di Jakarta, kemarin mengatakan, proyek IKN yang sedang perseroan kerjakan.

“Diantaranya proyek jalan tol IKN segmen 5A, proyek jalan Lingkar Sepaku segmen 4, serta proyek gedung sekretariat presiden dan fasilitas gedung penunjan,” ujarnya dikutip Harian Neraca, Jumat (28/7/2023).

Kemudian, proyek gedung dan kawasan Kementerian Koordinator (Kemenko) paket 3, proyek gedung dan kawasan kemenko paket 4, instalasi pengolahan air limbah (IPAL) 1, 2 dan 3, serta proyek jalan feeder distrik kawasan inti pusat Pemerintahan (KIPP) yang baru saja pada awal Juli 2023 ini dilakukan penandatanganan kontrak kerja.

Sementara Direktur Operasi II WSKT, Dhetik Ariyanto menyatakan bahwa, proyek jalan Lingkar Sepaku 4 telah mencapai progres 48,13%, tol segmen 5A mencapai progres 33,67% dan gedung sekretariat presiden mencapai progres 21,18%.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/26/470/3089684/bertemu-pak-bas-adb-siap-kucurkan-dana-segar-bangun-proyek-ikn-Gf9EBrcZOp.jpg
Bertemu Pak Bas, ADB Siap Kucurkan Dana Segar Bangun Proyek IKN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/470/3073207/satu-dekade-pemerintahan-presiden-jokowi-ikn-jadi-magnet-pertumbuhan-ekonomi-baru-uIGPJiIsHG.jpg
Satu Dekade Pemerintahan Presiden Jokowi: IKN Jadi Magnet Pertumbuhan Ekonomi Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/320/3072865/deretan-proyek-ikn-yang-siap-diresmikan-jokowi-sebelum-lengser-20-oktober-llEZQGFlxT.jpg
Deretan Proyek IKN yang Siap Diresmikan Jokowi Sebelum Lengser 20 Oktober
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/470/3072441/jokowi-ke-ikn-resmikan-istana-presiden-hingga-3-rumah-sakit-5XM3pBy3OS.jpg
Jokowi ke IKN, Resmikan Istana Presiden hingga 3 Rumah Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/470/3067784/6-fakta-ibu-kota-pindah-ke-ikn-dari-gagasan-soekarno-soeharto-hingga-dieksekusi-jokowi-LYdUJZ29ZC.jpg
6 Fakta Ibu Kota Pindah ke IKN, dari Gagasan Soekarno-Soeharto hingga Dieksekusi Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/470/3066934/jokowi-siap-mendarat-perdana-di-bandara-ikn-siang-ini-BgttkPDwOv.jpg
Jokowi Siap Mendarat Perdana di Bandara IKN Siang Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement