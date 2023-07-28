Waskita Karya Garap 7 Proyek IKN Rp7,2 Triliun

JAKARTA - PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) mengerjakan tujuh proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan total nilai kontrak senilai Rp7,22 triliun, namun secara porsi nilai kontrak perseroan dalam menggarap proyek tersebut mencapai Rp4,33 triliun.

Presiden Komisaris WSKT, Heru Winarko dalam siaran persnya di Jakarta, kemarin mengatakan, proyek IKN yang sedang perseroan kerjakan.

“Diantaranya proyek jalan tol IKN segmen 5A, proyek jalan Lingkar Sepaku segmen 4, serta proyek gedung sekretariat presiden dan fasilitas gedung penunjan,” ujarnya dikutip Harian Neraca, Jumat (28/7/2023).

Kemudian, proyek gedung dan kawasan Kementerian Koordinator (Kemenko) paket 3, proyek gedung dan kawasan kemenko paket 4, instalasi pengolahan air limbah (IPAL) 1, 2 dan 3, serta proyek jalan feeder distrik kawasan inti pusat Pemerintahan (KIPP) yang baru saja pada awal Juli 2023 ini dilakukan penandatanganan kontrak kerja.

Sementara Direktur Operasi II WSKT, Dhetik Ariyanto menyatakan bahwa, proyek jalan Lingkar Sepaku 4 telah mencapai progres 48,13%, tol segmen 5A mencapai progres 33,67% dan gedung sekretariat presiden mencapai progres 21,18%.